Spędzasz Walentynki z przyjaciółkami? Tam będziesz się dobrze bawić!

Wydaje Ci się, że tego dnia mogą świętować tylko zakochani? Nic bardziej mylnego! Niezależnie od tego czy już znalazłaś swoją drugą połówkę, Walentynki to świetna okazja na to, żeby kochać… przede wszystkim siebie! To także dobra okazja na ucieczkę od codzienności i złapanie chwili oddechu poprzez relaks i zabawę. Zbierz więc swoje przyjaciółki singielki i sprawdźcie przygotowane przez porównywarkę noclegów HomeToGo.pl zestawienie lokalizacji na babski wyjazd w te Walentynki.

1. Duchowa moc Ubud

To bardzo oryginalne, małe miasteczko wyróżnia się niesamowitą atmosferą i jest sercem tej części Indonezji. Pola ryżu, wulkaniczne góry, plaże i rafy koralowe to jest to, co charakteryzuje Bali, Wyspę Bogów. Odwiedźcie koniecznie Pałac Królewski, a także otoczoną kwiatami lotosu świątynię poświęconą bogini mądrości i sztuki - Pura Taman Saraswati. Odwiedzając Muzeum Sztuki Neka, udacie się w podróż w czasie, dzięki wystawie balijskich zdjęć z lat 30 i 40. Na koniec wypożyczcie rowery i udajcie się na przejażdżkę pośród pól ryżu, tak jak Julia Roberts w “Jedz, Módl się, Kochaj".



Eklektyczny Budapeszt

Miasto z eklektyczną duszą, przepiękną architekturą, oszałamiającymi widokami i wieloma klubami nocnymi. Ponad 100 ośrodków SPA w tym łaźnie parowe, sauny i zabiegi upiększające. Dajcie się skusić na kilka błogich godzin spędzonych w łaźniach Gellert, Szechenyi lub Sparty wraz z muzyką, drinkami i wodą termalną. Pozwólcie zagubić się pomiędzy stoiskami na bazarze w Esceri, a po zmroku udaj się na drinka do jednego z barów "w ruinach". Koniecznie odstawcie dietę na bok, by zasmakować także w słodkim Kurtoskalacs.

3. Sopot - bałtycka perła

Spacerując po plaży także w chłodne i słoneczne dni, możecie cieszyć się niezwykle czystym powietrzem i sprzyjającym nadmorskim klimatem. Sopot posiada także bogatą ofertę SPA. Takie połączenie doda wam rześkości i naładuje baterie na późniejsze zwiedzanie i imprezowanie. Wieczorem wszystko skupia się przy Placu Monte Casino tzw. “Monciaku", gdzie znajdują się restauracje, bary i kluby. Przy dźwiękach muzyki można też bawić się w jednym z dwóch klubów w Krzywym Domku. Nie można jednak zapominać, że nadmorskie miejscowości słyną z wyśmienitych ryb. Grzechem byłoby więc nie spróbować darów Bałtyku w jednej z restauracji.



4. Gorąca temperamentem Sewilla

Charyzmatyczne, piękne i z charakterem - to romantyczne (miej się na baczności!) miasto posiada egzotyczny urok. Wybierzcie się na rejs statkiem wokół Plaza de Espana, odwiedźcie tamtejszą katedrę i jej dzwonnicę Giralda wysoką na 96 metrów. Grzechem byłoby nie wspomnieć o Alcazar w Sewilli, który był scenerią dla słynnego serialu "Gry o Tron". To tam Książę Dorne zostaje zabity przez kobietę. Dzielnica Santa Cruz, w której życie nocne nie zatrzymuje się nawet w najchłodniejszych miesiącach, będzie idealnym miejscem na Wasz babski wieczór.



5. Zagrzeb - połączenie sztuki i gastronomii

Odwiedźcie Gornij Grad, aby dostrzec ciekawą ewolucję stylów pomiędzy “górnym miastem" i Donji Gradem. W Dolac, niedaleko centralnego placu Ban Jelačić, udajcie się na poszukiwanie skarbów na znajdującym się tam pchlim targu. Klimat antywalentynkowy zapewnią wam wystawy organizowane w Muzeum Zerwanych Związków. Koniecznie spróbujcie też jedzenia w okolicznych restauracjach! Chorwacka kuchnia słynie z wielu przepysznych dań z owocami morza takimi jak hobotnice czy crni rizot.



6. Imprezowa Warszawa

Warszawa jest to miasto, w którym zarówno zakochane pary jak i single znajdą coś dla siebie. Ci ostatni koniecznie muszą odwiedzić kawiarnie, klubokawiarnie i bary w okolicy Placu Zbawiciela czy na warszawskiej Pradze, gdzie także kwitnie życie artystyczne. Dla Pań z mocną głową polecamy wizytę w Muzeum Wytwórni Wódki Koneser, a wieczorem tańce w jednym z kubów na ulicy Mazowieckiej. Zakupoholiczki poczują się jak w raju przy Placu Trzech Krzyży, gdzie znajduje się wiele różnorodnych butików, w tym także sklepiki z produktami od polskich designerów. Po długim zwiedzaniu, warto zatrzymać się na obiad w jednej z restauracji w okolicy ulicy Chłodnej.



7. Nastrojowy Marrakesz

W Marakeszu wasze zmysły uwiedzie woń zielonej herbaty miętowej, jaskrawe kolory przypraw i pozorny chaos miasta. Jemaa El Fna to serce miasta, gdzie nieustannie zbierają się najróżniejsi fakirzy, zaklinacze węży i muzycy. By w pełni oddać się klimatowi miejsca, zdecydujcie się na jeden z tatuaży henną. Jesteś ciekaw, jaka przyszłość czeka na Ciebie? Udaj się do Mediny, historycznego centrum miasta, w którym wróżbici czekają, by przepowiedzieć Twoją przyszłość. Koniecznie odwiedźcie również imponujący Pałac Bahia czy zachwycający Ogród Majorelle, obecnie będący własnością Yves Saint Laurent.