Styl skandynawski - funkcjonalność i minimalizm

Styl skandynawski pozwala na łatwe zaadaptowanie przestrzeni w myśl pewnego minimalizmu i funkcjonalności. Jak podkreśla Marta Suchodolska to również wspaniały przykład tego, jak z prostoty rodzi się styl.

Zdjęcie Wnętrze w stylu skandynawskim /©123RF/PICSEL

- Uważam, że styl skandynawski, to wspaniały przykład tego, jak rodzi się styl. Odzwierciedla on wszystko to, co ma Skandynawia - lasy, design i zamiłowanie do funkcjonalności. Skandynawowie nie mają za dużo słońca, w związku z tym robią wszystko, aby to słońce "złapać" w domu. Nie zasłaniają okien, które zwykle są duże, dzięki czemu otwiera nam się przestrzeń, oświetlenie punktowe. Dodatkowo malują wszystko na biało, po to, żeby rozświetlić pomieszczenia - wyjaśnia Marta Suchodolska, Dyrektor ds. Stylu Westwing Polska.

W skandynawskich domach króluje biel, minimalizm i drewno. Z jednej strony cechą tego stylu jest surowość, jednak udaje im się dodać jej nieco ciepła, wszystko zamykając w funkcjonalnych formach.



- Bogactwem naturalnym Skandynawii są lasy, w związku z tym robią wszystko z drewna, nigdy tego drewna nie zakrywają, nie malują go, czasem jedynie zabielają. Inną cechą stylu skandynawskiego jest funkcjonalność. Oni nie potrzebują drobiazgów, które nie są do niczego potrzebne. Wszystkie przedmioty są funkcjonalne, albo sentymentalne. Chcą mieć mieszkania, które można łatwo posprzątać, dlatego nie gromadzą przedmiotów - wyjaśnia ekspert.

Smaczku całemu wystrojowi dodają designerskie elementy, krople koloru i przedmioty, które dodają całości charakteru i przełamują proste, neutralne formy.



- Skandynawowie uwielbiają takie "krople designu". Można zauważyć, że np. zestawiają zwykłe proste np. białe krzesła i do całości dodają jedno żółte siedzisko. Albo stawiają na jedno krzesło projektu małżeństwa Eamesów - zauważa Suchodolska.

Jak podkreśla Marta Suchodolska udało nam się zapożyczyć ten styl w bardzo fajnej formie. To styl, który pozwala na łatwe zaadaptowanie przestrzeni w myśl pewnego minimalizmu i funkcjonalności. Podkreśla również, że zasługa tak dużej popularności stylu skandynawskiego leży po stronie marek, które oferują cały koncept, który z łatwością można przełożyć na potrzeby polskich konsumentów.



- Myślę, że popularność stylu skandynawskiego, to również zasługa skandynawskich marek, które się u nas pojawiły i ich koncepcji sprzedaży. Sprzedają rzeczy, które są niedrogie, pokazują od razu cały koncept, podobnie jak robimy to w Westwing. Dlatego ludzie z łatwością mogą sobie wyobrazić całość i kupić całą koncepcję. Stąd myślę, że styl skandynawski stał się tak popularny u nas. Oczywiście pozwoliły na to również wszystkie jego cechy. Jest jednak ten jeden element dodatkowy, ktoś podał go nam na tacy - wskazuje Marta Suchodolska. (PAP Life)