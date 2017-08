Surfowanie po kanapach

W internecie dostępnych jest coraz więcej stron, które umożliwiają podróżującym obniżenie kosztów przelotów i nocowania. Możliwe też jest znalezienie w prawie dowolnym zakątku świata zupełnie obcej osoby i przenocowanie u niej za darmo.

Zdjęcie Jeśli jesteś osobą otwartą na nowe znajomości, chętną do poznawania kultur i kochającą podróże, couchsurfing jest zdecydowanie dla ciebie /©123RF/PICSEL

Portal Couchsurfing założył ok. 15 lat temu Amerykanin Casey Fenton - początkowo był przeznaczony dla znajomych i znajomych znajomych. Z czasem wyewoluował i zwiększył skalę działania - jego ideą jest oferowanie darmowych noclegów przez użytkowników rozmieszczonych na całym świecie. Każdy chętny może założyć swój profil na portalu i zaoferować nocleg zupełnie obcej osobie lub z takiej propozycji skorzystać.

Taki sposób szukania noclegu znalazł tak wielu fanów, że do 2013 r. portal liczył już ponad 7 mln użytkowników z ponad 100 tys. miast.



Opinie na temat surfowania po kanapie są podzielone. Dla jednych to budowanie relacji z drugim człowiekiem, poznawanie nowych kultur i super frajda, a innym zaufanie zupełnie obcej osobie na drugim końcu świata sprawia wiele problemów, zwłaszcza, że nie każdy "gospodarz" jest przyjazny. Zdarzają się i tacy, którzy - wbrew idei portalu - za udostępnienie miejsca do spania, oczekują zapłaty. Ale jak wszyscy wiemy: ilu ludzi, tyle opinii.



Jeden z użytkowników forum wspomina, że szukanie gospodarza to generalnie ciężka praca. "Tylko raz udało mi się znaleźć go naprawdę szybko - w Derry w Irlandii, ale to nie jest topowa destynacja turystyczna. W europejskich stolicach turystyki, jak Amsterdam czy Paryż, musiałem się sporo nagimnastykować, zanim kogoś znalazłem, ale finalnie się udawało" - opisuje.



Dodaje również, że nadwyżka popytu nad podażą sprawia problemy przy szukaniu gospodarzy, a sama czynność wymaga od szukającego dużej dawki cierpliwości i kreatywności podczas pisania próśb o nocleg. Warto pamiętać również, że noclegu należy szukać tuż przed samym wyjazdem, ponieważ nikt nie potrafi powiedzieć, jak będzie wyglądało jego życie prywatne na miesiąc do przodu. Na szczęście portal jest na tyle prosty w obsłudze, że sama czynność szukania nie należy do najtrudniejszych. Po rejestracji w portalu, każdy zakłada swój spersonalizowany profil, dodaje zdjęcia, znajomych i opis siebie, a jeśli chce znaleźć gospodarza, wystarczy wpisać datę i miejsce, do którego chce się wybrać.



Jeśli jesteś osobą otwartą na nowe znajomości, chętną do poznawania kultur i kochającą podróże, couchsurfing jest zdecydowanie dla ciebie. Trzeba natomiast pamiętać, że to nie jest tylko "darmowy nocleg". Zawsze trzeba dać coś od siebie. Czasem tym czymś jest po prostu towarzystwo i pozytywne nastawienie do drugiego człowieka. Kto wie, może to właśnie tam poznasz przyjaciół na całe życie. (PAP Life)