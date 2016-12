Sylwestrowe tradycje Europy, czyli ciekawostki świętowania

Huczne zabawy, lampka szampana w gronie rodziny czy może romantyczna kolacja we dwoje? Przepisów na udanego sylwestra jest niemalże tyle ile dni w całym roku, a wieczór…tylko jeden! Co ciekawe ostatni dzień roku kalendarzowego nie zawsze jest obchodzony jako Sylwester . W zależności od kraju i tradycji, świętować można na różne sposoby, a uwierzcie - jest ich sporo!

Co kraj to... sylwester. Warto zatem przyjrzeć się jakie zwyczaje i tradycje w żegnaniu minionego roku i jednoczesnym witaniu nowego goszczą w innych europejskich regionach. Odmienne i jednocześnie ciekawe pomysły mogą stać się doskonałą inspiracją do zaplanowania własnego dnia 31-go grudnia, a więc...

Hiszpańskie winogrona

Nie tylko dojrzewają w kraju wiecznego słońca, ale także są symbolem ostatniego dnia grudnia. W sylwestrowy wieczór zazwyczaj do północy zostaje się w gronie rodzinnym, następnie w momencie wybicia godziny dwunastej, każdy zjada po kolei 12 winogron. Przy każdym owocu należy pomyśleć jedno życzenie. W przypadku nie praktykowania tej zasady rok może okazać się niezbyt pomyślny. W Hiszpanii ważny jest także pierwszy dzień nowego roku, kiedy do stołu podawane jest tradycyjne śniadanie w formie smażonych ciasteczek z gorącą czekoladą.

Big Ben razy dwanaście

Najbardziej rozpoznawalny zegar świata to jednocześnie gwiazda londyńskiego zwieńczenia roku. Równo o północy Big Ben sygnalizuje wszystkim rozpoczęcie nowego roku i zaprasza do zabawy w świetle kolorowych fajerwerków malujących niebo tuż nad Tamizą. To nie koniec atrakcji! Po hucznych zabawach, kolejnego dnia odbywa się jedna z większych parad witających Nowy Rok. Można tutaj spotkać akrobatów, tancerzy i muzyków. Z pewnością nie można się nudzić!

Noworoczny fromage

Francuski sylwester to podobne wydarzenie do tego, które dość dobrze znają Polacy. Młodzież bawi się w klubach, natomiast osoby starsze odwiedzają wystawne bale i bankiety. Istotna jest tutaj kuchnia. Na stołach nie może zabraknąć ostryg, szampana i oczywiście... słynnych serów! Dzień 1-go stycznia obowiązkowo musi rozpocząć się na popularnych Polach Elizejskich.

Włoski karnawał

To chyba najbardziej hucznie obchodzony Sylwester w całej Europie. Skoro Włosi słyną z gorącego temperamentu, nietrudno się domyślić, że zabawy muszą być z przytupem! W wieczór 31-go grudnia wszyscy wychodzą na ulicę i świętują do białego rana. Organizowany karnawał jest bardziej zbiorem spontanicznych wypadów i pomysłów niż konkretnie zaplanowanego działania. Każdy przebiera się w co chce, za kogo chce i także bawi się... jak chce! Istnieje także przesąd, iż czerwona bielizna u kobiet zaowocuje znalezieniem męża w nadchodzącym roku. Niewątpliwie jednak wszechobecny entuzjazm i radość uczestników wręcz zaraża optymizmem i dobrym nastawieniem.

Potłucz talerz po duńsku

Dania, podobnie jak inne państwa, ma swoją sylwestrową potrawę której nie może zabraknąć w ostatni dzień roku. Jest to specjalne ciasto zwane "kransekake". Oprócz kuchennych zwyczajów, jednym z ciekawszych jest... tłuczenie talerzy. Rzucanie i łamanie jak największej ich ilości symbolizuje dużą liczbę przyjaciół. Duńczycy także zbyt dosłownie traktują powiedzenie "wejść skocznie w Nowy Rok" i gdy wskazówki pokażą północ autentycznie zeskakują z krzeseł.

Styczniowy sylwester w Moskwie

W Rosji o dziwo, Sylwester obchodzony jest kiedy indziej, a mianowicie z 13-go na 14-go stycznia. Jest to stosunkowo spokojny dzień w porównaniu z wyżej wymienionymi hucznymi zabawami. Nasi wschodni sąsiedzi zazwyczaj obchodzą go w gronie rodziny i przyjaciół, obdarowując się prezentami i składając sobie najlepsze życzenia noworoczne. A wspomniane prezenty przynoszone są przez... Dziadka Mroza i Śnieżynki. Rosjanie najczęściej świętują na świeżym powietrzu - zarówno w dużych, jak i małych miastach. A co ciekawe, w związku z zakazem wnoszenia alkoholu oraz szklanych naczyń, świętujący po prostu nie spożywają szampana.





Polska domówka

Jak głosi stare przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. To co w polskiej tradycji sylwestrowej przyjęło się najbardziej to oczywiście imprezy i domówki wieńczące miniony rok. W przypadku osób starszych, sprawdzają się tutaj różnego rodzaju uroczyste kolacje, bale i bankiety. Młodzież zazwyczaj wyjeżdża do domków w góry lub organizuje prywatne przyjęcie dla grona znajomych. Jednym z ważniejszych elementów wieczoru sylwestrowego jest kuchnia: musi być smacznie!



Sylwestrowe przekąski to jeden z bardziej rozpoznawalnych znaków witania nowego roku. Na stole goszczą szybkie i łatwe w przygotowaniu potrawy tzw. finger-food, po które można sięgnąć w każdej chwili. Zajęci rozmowami i zabawą, jedzenie mamy na wyciągnięcie ręki.