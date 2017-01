Trendy w zdrowym stylu życia - joga, pilates i napoje inspirowane latte

"Kuloodporna" kawa oraz napoje inspirowane latte - zdaniem ekspertów będą królować w 2017 roku. Do łask wracają również joga i pilates. Jednym słowem w tym roku stawiamy na relaks i drobne, zdrowe przyjemności.

Zdjęcie Kurkumowe latte /PAP life

Wielu słyszało o "kuloodpornej" kawie - napoju z dodatkiem masła ghi. Taki sposób picia kawy spopularyzował Dave Asprey. Jej sekretem jest masło ghi, które, jak przekonują znawcy zdrowego żywienia, powinno się znaleźć w każdej kuchni. Jak przekonuje Melissa Ambrosini taka forma serwowania kawy, choć nie miłośnikom zdrowego żywienia nie jest obca, w tym roku zyska szczególną popularność.



W tym roku modne będą również wszelkiego rodzaju napoje inspirowane latte. I tak po niezwykłej popularności kurkumowego latte, przyszła pora na kolejne wariacje tego napoju. Napoje, będące ciekawą alternatywą dla kawoszy, zdobywają coraz więcej zwolenników. Tych ceniących sobie zdrowy styl życia, uwodzą swoimi właściwościami, smakoszy z kolei zachęca ciekawy smak, daleki od tradycyjnego latte.



Przykładem była niezwykła popularność kurkumowego latte. W Australii niezwykłą popularność zyskało "smerfowe latte", które swoją nazwę zawdzięcza niezwykłej barwie. Niebieski napój skomponowany jest na bazie alg, cytryny, imbiru, syropu z agawy i mleczka kokosowego.

Jak podkreśla Sarah Holloway, właścicielka kawiarni Matcha Maiden, takich eksperymentów można oczekiwać coraz więcej, a kolorowe latte będę płynnym, kulinarnym symbolem tego roku.



- Coraz większa otwartość miłośników zdrowego stylu życia, to coś, co ekscytuje mnie najbardziej. Myślę, że nie należy oczekiwać jakiegoś konkretnego trendu, sądzę, że należy być gotowym i otwartym na wszystko. Wspaniała odpowiedź na nasze szalone menu i nietypowe kompozycje, jest świetnym przykładem na to, że nowe smaki są w cenie. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę serwować ludziom nowe napoje, i pozwalać na przekraczanie nowych kulinarnych granic, otwierać na nowe nieznane składniki i przepisy - przewiduje Sarah Holloway.

Relaks, jest również motywem przewodnim jeśli chodzi o aktywność fizyczną, do łask powracają joga i pilates. Rok 2016 w branży fitness zapisał się pod znakiem intensywnych treningów kardio. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia łączące w sobie elementy boksu, trening HIIT. W nowym roku jednym z wiodących trendów w branży jest połączenie treningu ciała i umysłu. Zatem trend mindfullness, medytacja będą tym, co będzie odróżniać podejście do aktywności fizycznej.



- Obecnie trenuję pilates, który pomaga mi poradzić sobie z różnymi urazami związanymi z ciężkimi treningami np. po kickboxing. Teraz bardziej zależy mi na tym, aby po prostu zadbać o siebie, a nie koniecznie o tym, że muszę odbyć ciężki trening na siłowni - przyznaje na łamach "My body and soul" Teresa Cutter założycielka Healthy Chef. (PAP Life)