Trump znów wkurzył Amerykanki. Oto, co zrobiły

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych już nie raz dał udowodnił, że postrzega kobiety w - delikatnie mówiąc – konserwatywny sposób. Tym razem zażyczył sobie, by jego współpracownice ubierały się „jak kobiety”. A Amerykanki postanowiły pokazać mu, co to tak naprawdę znaczy…

W drugim tygodniu swojego urzędowania Donald Trump postanowił poświęcić kilka chwil dress code’owi, obowiązującemu wśród pracowników jego administracji. Wśród zaleceń wydanych przez prezydenta próżno jednak było szukać konkretnych wskazówek. Jak podaje agencja informacyjna Axios, Trump chce jedynie, by "mężczyźni nosili krawaty", a kobiety ubierały się "jak prawdziwe kobiety", a jeśli już decydują się na założenie spodni, to mają "nie wyglądać w nich wulgarnie".

Cóż, takie wytyczne trudno nazwać precyzyjnymi. Dlatego Amerykanki postanowiły same pokazać prezydentowi, co to znaczy "ubierać się jak kobieta". W ciągu kilku dni w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki zdjęć, oznaczonych hashatagami #dresslikeawoman (ubrana jak kobieta). Na fotografiach widać jak kobiety, ubrane w mundury, garsonki, sukienki, spodnie, uniformy, kitle i dziesiątki innych strojów, wykonują swoje zawodowe obowiązki.

Zdjęcia często opatrywane są komentarzami.

- Kiedy ty otrzymywałeś kolejne zwolnienia z wojska, ja odbywałam moje 22 lata służby. Ja #ubieramsięjakkobieta, a ty musisz zachowywać się jak prezydent.



- To ja i mój syn. Ja ubrałam się jak kobieta, a on ubrał się jak mężczyzna.



- Cześć, właśnie robię autopsję w perłach



Pojawiły się też historyczne zdjęcia.

- To moja babcia, w mundurze brytyjskich wojsk przeciwlotniczych. To ona zestrzeliwała z nieba nazistów.







Jak również zdjęcia, zamieszczane przez gwiazdy, takie jak Brie Larson, która napisała: - reżyserka/producentka/pisarka/zdobywczyni nagrody akademii/ w swoim biurze z widokiem. Ubieram się, jak mi wygodnie do cholery więc bardzo pięknie dziękuję za #ubieramsiejakkobieta.







Oraz, krótki poradnik "Jak ubierać się jak kobieta"

1. Uznaj, że jesteś kobietą

2. Ubierz się