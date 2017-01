Tutaj miłośnicy białego szaleństwa czują się jak w raju

Nie zdecydowałeś jeszcze gdzie spędzisz zimowy urlop? Szwajcarski Verbier z ponad 400 km tras, francuski Courchevel, który w sezonie odwiedza nawet 32 tys. turystów, a może jedyne w Polsce stoki narciarskie o charakterze alpejskim, czyli Kasprowy Wierch?

Zdjęcie Kasprowy Wierch /materiały prasowe

Diners Club Polska, wydawca kart kredytowych dla podróżników, przedstawia przewodnik po 4 wyjątkowych kurortach zimowych, które nie zawiodą nawet najbardziej wymagających turystów.

Cortina d’Ampezzo - włoska stolica sportów zimowych

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych kurortów narciarskich we Włoszech i popularny ośrodek sportów zimowych. Miejscowość z racji swojego położenia i charakterystycznego urzeźbienia terenu nazywana jest "Królową Dolomitów". Jej atutem są właśnie przepiękne widoki na skalne ściany Dolomitów. Cortina d’Ampezzo, położona w prowincji Belluno, znana jest także z produkcji filmowych. Nagrywano w niej niektóre części Jamesa Bonda, "Różową Panterę" i "Cliffhanger". Na narciarzy czeka tu 120 km tras zjazdowych o różnym poziomie trudności i 39 wyciągów. Najdłuższa trasa ma aż 7 km długości.



W Cortina d’Ampezzo co roku organizowane są zawody alpejskiego Pucharu Świata Kobiet. W 1995 r. odbyły się tu zimowe igrzyska olimpijskie

Courchevel - francuska mekka narciarstwa

Położony we francuskich Alpach ośrodek Courchevel składa się aż z pięciu miejscowości: St. Bon Tarentaise, Le Praz, Courchevel 1650, Courchevel 1550 i najbardziej luksusowej Courchevel 1850. Kurort powstał w 1945 r. Jest zlokalizowany na terenie słynnych Trzech Dolin - największego obszaru narciarskiego na świecie. W szczycie sezonu gości około 32 tys. turystów. Łączna długość wszystkich tras zjazdowych to 150 km. Na szczycie góry Saulire, na wysokości 2738 m n.p.m., została ulokowana najwyższa w okolicy stacja narciarska. W Courchevel ceny zakwaterowania mogą przyprawić o zawrót głowy. Na terenie ośrodka znajdują się trzy hotele uznawane za jedne z najdroższych na świecie.

- Polacy są coraz bardziej wymagającymi turystami. Jak pokazały badania Diners Club Polska, ponad jedna czwarta z nas w podróży szuka przede wszystkim wyjątkowych miejsc i niezapomnianych wrażeń, przesuwając koszty na dalszy plan - mówi Monika Grabowska, dyrektor działu Produktów i Rozwoju Diners Club Polska.

Verbier - szwajcarski plac zabaw dla bogaczy

Jeden z największych i najbardziej ekskluzywnych kurortów narciarskich świata, położony u podnóży Masywu Grand Combin, który zachwyca także majestatycznymi widokami na górskie szczyty. Miłośnicy białego szaleństwa mają do dyspozycji aż 93 wyciągi i ponad 400 km tras zjazdowych, w większości wymagających bardzo zaawansowanych umiejętności narciarskich. Cena jednodniowego karnetu dla dorosłej osoby to koszt ok. 75 franków szwajcarskich (ponad 300 zł). Ośrodek nazywany jest "placem zabaw dla bogaczy", w końcu do szwajcarskiego Verbier prywatnym samolotem przylatują największe sławy Hollywood. Zimowy urlop spędzali tu m.in. Leonardo DiCaprio, Jude Law i rodzina Beckhamów.

Kasprowy Wierch - alpejskie warunki w polskim wydaniu

- Jak pokazują badania Diners Club Polska, za granicą wypoczywa średnio co piąty Polak. Blisko 40 proc. naszych rodaków wybiera wypoczynek w kraju - dodaje Monika Grabowska z Diners Club Polska.

Osoby, które zdecydują się na zimowe szaleństwo w Polsce, alpejskie warunki znajdą jedynie na Kasprowym Wierchu. Na "Świętej Górze narciarzy", na 1987 m n.p.m. znajdują się najwyżej położone w Polsce trasy narciarskie, na których możliwa jest jazda na naturalnym śniegu. Miłośnicy sportów zimowych mają ich do dyspozycji cztery.



Kasprowy Wierch to góra dla doświadczonych narciarzy. Wszystkie trasy oznaczone są jako "trudne" i "bardzo trudne". W tym miejscu regularnie trenują znani zawodowcy, m.in. polski narciarz wysokogórski i himalaista Andrzej Bargiel. Na najpopularniejszym w Polsce stoku został pobity także rekord najszybszego zjazdu na nartach. Na szczycie góry znajdują się Obserwatorium Meteorologiczne i restauracja. Po ekstremalnych zjazdach, turyści mogą odpocząć w góralskich karczmach lub skorzystać z miejscowych atrakcji stolicy polskich gór. Tutaj ceny zakwaterowania i restauracji są zdecydowanie bardziej przystępne.

- Bez względu na to, dokąd się wybieramy, planując zimowe wyjazdy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Aż jedna trzecia Polaków, którzy wybierają się za granicę, nie pamięta o odpowiednim ubezpieczeniu - dodaje Monika Grabowska z Diners Club Polska.