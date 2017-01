Urban natural - natura w miejskim stylu

Urban natural - to jeden z najmodniejszych trendów wystroju wnętrz w tym sezonie - To połączenie stylu loftowego z dekoracją kwiatową, roślinną - wyjaśnia Marta Suchodolska.

Czy tak wyglądać będą domy przyszłości?

- Urban natural to połączenie stylu loftowego z dekoracją kwitową, roślinną. W zeszłym roku bardzo modny był trend exotic. Było mnóstwo zieleni, wiele brazylijskich elementów, flamingów, liści palmowych. W tym roku to złagodniało. To nawiązanie do tegorocznego roku ogłoszonego przez Pantone, ale również wynik przenikających się tendencji. Choć trendy zmieniają się bardzo szybko, to bardzo często przenikają się, w związku z czym możemy obserwować płynne przejścia między jednymi trendami, a drugimi - wyjaśnia Marta Suchodolska, Dyrektor ds. Stylu Westwing Polska, które właśnie otworzyło swój pierwszy stacjonarny sklep.

Jak zauważa ekspert element roślinny w naszych domach został nieco zaniedbany, zszedł na dalszy plan. Rośliny nieco straciły na swojej wartości dekoracyjnej. Tę potrzebę obcowania z naturą przywołuje wspomniany już Pantone, ogłaszając, że to zieleń, będzie dominującym kolorem w tym roku. A przecież nic tak nie ożywia wnętrza jak właśnie piękna roślinność.





Do łask powracają domowe szklarnie

- Mam wrażenie, że trochę zaniedbaliśmy rośliny w domu. Zachłysnęliśmy się różnymi stylami - stylem glamour, scandi, mówiliśmy trochę o naturze, o naturalnych materiałach, ale tej natury, jako takiej we wnętrzach nie mieliśmy, nawet mało się mówiło o roślinach doniczkowych. To był zaniedbany obszar i czas, żeby powrócił - przyznaje Marta Suchodolska.Poza roślinnością, jako taką - kwiatami, roślinami doniczkowymi - pojawiają się piękne, subtelne kompozycje będące połączeniem designu i natury - kompozycje roślinne zamknięte w kloszach, domowe szklarnie.



- Faktem jest, że mamy mało czasu. Trudno jest nam codziennie wymieniać bukiet kwiatów, dbać o to. Zatem elementy, o których pani mówi, to sposób na to, aby zastąpić zieleń w domu czymś nowym. Kiedyś nasze domy ożywiały kwiaty doniczkowe, potem zrobił się bum na drzewka bonsai, teraz panuje moda na domowe "ogródki", szklarenki, które na pewno są trwalsze niż bukiet kwiatów. Musimy dostosować trendy do tego, jacy jesteśmy - wyjaśnia trend Suchodolska. (PAP Life)