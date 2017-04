W raporcie o szczęściu Polska na 46. miejscu. Co zrobić, by za rok było lepiej?

Organizacja SDSN co roku publikuje Światowy Ranking Szczęścia. Choć w tym roku Polska jest na lepszej pozycji niż w zeszłym, 46. miejsce to wciąż lokata daleka od podium. Co wpływa na szczęście i podjęcie jakich działań może sprawić, że w kolejnych latach nasze poczucie szczęścia będzie wyższe? Kluczowy jest zdrowy styl życia i aktywność – mówi Konrad Gaca, znany specjalista żywieniowy, ekspert ds. leczenia otyłości

Zdjęcie Czy Polacy zostaną kiedyś najszczęśliwszym narodem świata? /©123RF/PICSEL

W rankingu organizacji powołanej przez byłego Sekretarza Generalnego ONZ - Bana Ki-Moona ocenionych zostało aż 155 krajów. Ranking powstaje regularnie od 2012 roku, a jego kryteria są bardzo rozległe. Ocenia się m.in. sprawy ekonomiczne, np. natężenie korupcji czy poziom PKB. Pod uwagę brane jest również indywidualne poczucie szczęścia mieszkańców oraz oczekiwana długość życia w zdrowiu. Wydaje się, że najszczęśliwsze powinny być te państwa, które są najbogatsze. Dziwić więc może fakt, że chociaż wyprzedziliśmy takie kraje jak Włochy czy Portugalia, to przed nami uplasowały się znacznie biedniejsze państwa, np. Chile czy Gwatemala.

Kraje skandynawskie najszczęśliwsze - dlaczego?

W tym roku na szczycie rankingu znalazła się Norwegia, a na kolejnych lokatach Dania i Islandia.



- Na pewno znaczenie ma sytuacja ekonomiczna mieszkańców, ale niemniej ważne albo nawet ważniejsze jest zdrowie. Nie bez powodu to właśnie kraje nordyckie od lat przodują w rankingach szczęścia - mówi Konrad Gaca, specjalista żywieniowy, twórca Gaca System - Odpowiednia dieta to klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia: dzięki niej możemy być silni i pełni energii. To z kolei stanowi podstawę wszelkich sukcesów w innych obszarach życiowych, które bezpośrednio przyczyniają się do poczucia szczęścia. Przez lata pracy obserwuję niezmiennie, jak wraz ze zmianą diety i wprowadzeniem aktywności w życie moich pacjentów, zmienia się ich samopoczucie i percepcja świata. To pozwala mi z całą pewnością postawić wniosek, że prawidłowe odżywianie to podstawa szczęścia.



Zdjęcie Stolica Islandii - Reykjavik / materiały prasowe

Co jeść, by czuć się szczęśliwszym?

Potwierdzeniem słów eksperta mogą być opublikowane rok temu wyniki najbardziej kompleksowego badania zdrowia narodów. Badaniem zostało objętych 188 krajów, z czego w pierwszej dwudziestce znalazły się wszystkie kraje nordyckie, w tym Islandia, która zajęła 1. miejsce i Szwecja, która zajęła 3. miejsce. Na czym polega tajemnica diety tego rejonu świata?



- Dieta krajów północy opiera się na tłustych rybach morskich, ciemnym pieczywie i innych, lekkostrawnych produktach zbożowych. Ryby są doskonałym źródłem białka, które daje nam siłę do pracy. Zawierają także bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które odżywiają nasz mózg. - mówi Gaca - selen z kolei ma działanie przeciwnowotworowe, a witamina D odpowiada za utrzymywanie dobrego nastroju. Ciemne pieczywo natomiast zapewnia nam odpowiednie dawki błonnika, który działa zbawiennie na nasz układ trawienny - dodaje.

Specjalista ds. leczenia otyłości mówi o odżywianiu więcej: na dietę trzeba patrzeć szerzej: to, co i jak spożywamy wpływa na to, jak się czujemy. Samopoczucie z kolei determinuje nasze codzienne działania, to, co jesteśmy w stanie osiągnąć i jakie cele zrealizować. Brak problemów ze zdrowiem pozwala nam skupiać się w życiu na innych ważnych dla nas rzeczach, np. rodzinie czy karierze. Poza tym zdrowa dieta i mądrze przeprowadzona redukcja wagi ma także bezpośrednie przełożenie na wygląd zewnętrzny i samoakceptację, co również jest częścią składową szczęścia.

Zasady zdrowego życia, które wpływają na poczucie szczęścia

Konrad Gaca opracował 7 zasad zdrowego życia, które jego zdaniem bezpośrednio wpływają na poprawę samopoczucia, samooceny i poczucie szczęścia. Oto one:

1. Jedz regularnie - 4-5 posiłków dziennie o stałych porach.

2. Ogranicz sól i cukier w codziennej diecie.

3. Pij wodę - regularnie przez cały dzień.

4. Odpowiednio komponuj w diecie węglowodany, białka i tłuszcze.

5. Jedz dobre tłuszcze - zwłaszcza nienasycone, które znajdziesz m.in. w orzechach i tłustych rybach morskich, takich jak np. łosoś.

6. Bądź aktywny - ćwicz 3-4 razy w tygodniu.

7. Codziennie szukaj motywacji do działania - w książkach motywacyjnych, filmach, w historiach ludzi, którym udało się osiągnąć sukces.

Stosowanie się do tych zasad może znacząco wpłynąć na nasz wygląd i samopoczucie, a także poczucie szczęścia. Choroby i osłabienie organizmu nie będą nam straszne, jeśli systematycznie będziemy dbali o swoje ciało. A dobra kondycja ciała i wynikająca ze zdrowej diety pełnia energii to doskonały początek dążenia do większego poziomu poczucia zadowolenia z siebie i swojego życia. Gdyby wszyscy Polacy zastosowali się do tych zasad - kto wie, na którym miejscu bylibyśmy w kolejnym zestawieniu Światowego Rankingu Szczęścia?