We wnętrzach zagościł pudrowy róż

Mówi się o nim, że jest "nowym czarnym" - pudrowy róż to nowy kolor w dekoracjach wnętrz. Wbrew obawom, pasuje do wszystkiego. Pojawia się na meblach, ścianach, tapetach i dekoracjach. To już nie jest kolor zarezerwowany dla małych dziewczynek.

Zdjęcie Dekoratorzy proponują nieoczywiste rozwiązania z wykorzystaniem pudrowego różu /©123RF/PICSEL

Róż pudrowy obejmuje władzę w różnych domowych miejscach. Sprawia, że wnętrze staje się eleganckie i subtelne, z odrobiną poezji. Warto się przełamać i wprowadzić odrobinę tego koloru, radzą dekoratorzy wnętrz.

W ascetycznym, białym czy rustykalnym wnętrzu dekoracje w tonie pudrowego różu wniosą efekt świeżości i delikatności. Wystarczy poduszka rzucona na rattanowy fotel czy różowy koc na jasnoszarej kanapie.



Dekoratorzy proponują nieoczywiste rozwiązania z wykorzystaniem pudrowego różu. Przy zielonych szafkach w kuchni pudrowy róż na ścianie sprawdzi się znakomicie i odświeży wnętrze. Propozycją jest nawet pomalowanie ceglanego muru na ten kolor.

Pudrowy róż z pewnością też pięknie zagra we wnętrzu łazienki. Możemy, np. układając płytki na podłodze do tych w kolorze białym, szarym i czarnym domieszać kilka płytek w kolorze pudrowego różu. Jeśli dodamy jeszcze kilka dekoracji w tym kolorze - uzyskamy wnętrze z klimatem.



Chcąc sprawdzić, jak róż zagra we wnętrzu naszego domu, postawmy na drobiazgi w tym kolorze. Zdecydujmy się choćby na zastawę stołową w dwóch odcieniach różu, jasnym i ciemniejszym. Różowe talerze na surowym lnianym obrusie? Elegancko i niebanalnie.

Na zewnątrz, na tarasie czy w ogrodzie pudrowy róż też wygląda znakomicie. Różowe krzesła i niewielki stolik idealnie zagra kolorystycznie na tle przydomowej zieleni. Jeśli w kuchni mamy np. wyłącznie białe czy szare meble, dodanie choćby dwóch krzeseł w różowym kolorze odświeży wnętrze i doda mu lekkości.



Możliwości wprowadzenia pudrowego różu do wnętrza mieszkania jest naprawdę dużo. Możemy na ten kolor przemalować drzwi wiodące do sypialni albo w salonie postawić różową pufę lub niewielką lampkę. Różowy fotel albo pomalowaną na różowo jedną ścianę można pokochać... (PAP Life)