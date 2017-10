Wyspa Lanzarote, czyli Mars na Ziemi

Jedni mówią o niej wyspa ognia, inni, że to Mars na Ziemi. Nikt nie jest jednak w stanie zaprzeczyć, że jest to jedna z najpiękniejszych wysp, wchodzących w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich. Co zatem przyciąga podróżników na Lanzarote?

Zdjęcie Lanzarote to jedna z Wysp Kanaryjskich, która różni się od swoich sąsiadek praktycznie wszystkim /©123RF/PICSEL

Lanzarote to jedna z Wysp Kanaryjskich, która różni się od swoich sąsiadek praktycznie wszystkim. Wyspa ta zajmuje niewielki kawałek miejsca na mapie świata - ma ok. 60 km długości i niecałe 40 km szerokości. Oprócz tego jest znacznie mniej turystyczna, a krajobrazy, które można oglądać, przypominają te z Marsa lub Księżyca - tu zdania są podzielone.

"Na Lanzarote wybrałam się z przyjaciółkami pod koniec października, aby odpocząć. Jednak od samego początku zdawałam sobie sprawę, że nie będzie to główny punkt naszego wyjazdu. Oglądając zdjęcia przez wyjazdem, wiedziałam, że wyspa jest piękna, ale to, co zobaczyłam będąc już na miejscu, przeszło moje wszelkie oczekiwania" - przyznaje Klaudia Wagenknecht, studentka dziennikarstwa z Łodzi.

"Nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczę coś równie pięknego. Oprócz zachwycających i dzikich plaż Papagayo, zielonego jeziora w El Golfo, czułam się, jakbym była na Marsie" - dodaje Klaudia.

Oprócz czarnych plaż, pustyń, jaskiń i niezliczonych wulkanów, wyspa kusi podróżników również pogodą. Lanzarote w ciągu roku ma mniej więcej 330 dni słonecznych i znajduje się zaledwie 140 km od Afryki, o czym informują wszechobecne znaki. Mimo, że wyspa nie jest aż tak turystyczna, jak np. Teneryfa, ma wiele do zaoferowania.

Oprócz wielu atrakcji związanych ze sportami wodnymi, na Lanzarote znajduje się między innymi park narodowy Timanfaya z ponad setką wulkanicznych stożków. Cały krajobraz parku oraz większej części wyspy i plaż tworzy zastygła lawa i pył wulkaniczny. To właśnie erupcje wulkanów miały największy wpływ na dzisiejszy wygląd wyspy.

Należy dodać, że samo Lanzarote, nie jest jedynie cudem natury, ale również dziełem sztuki jednego najoryginalniejszych artystów - Cesara Manrique. To właśnie dzięki niemu wyspa cieszy się stwierdzeniem, że jest kierunkiem luksusowym dla turystów i podróżników.

Prawo wyspy zabrania powstawania masowo gigantycznych hoteli czy supermarketów. Dla przykładu ostatni został wybudowany na Lanzarote jakieś 6 lat temu. Oprócz tego, każdy budynek, który tam powstaje, nie może przekraczać wysokości 2-3 pięter i musi być w kolorze białym. Miejsce to nie jest zdecydowanie dla osób, które chcą odpocząć w hotelu 5-gwiazdkowym z opcją All Inclusive. Aby poczuć całkowity klimat wyspy należy poświęcić dużo czasu, aby zobaczyć najważniejsze "atrakcje", jakie oferuje i jedne z najpiękniejszych plaż na Ziemi. (PAP Life)

autorka: Kinga Majewska