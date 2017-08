Za granicę na jeden dzień

W przygranicznych kurortach biura podróży oferują krótkie wycieczki do naszych sąsiadów. Można zobaczyć wiele, i to za małe pieniądze.

Zdjęcie Lwów /©123RF/PICSEL

Z Polańczyka i z Soliny

Piękne Bieszczady kuszą licznymi szlakami, ale warto zrobić sobie wycieczkę do Lwowa lub do stolicy węgierskiego wina. Wyjazdy organizują miejscowe biura turystyczne, m.in. Bieszczader lub Pawuk.



Reklama

Na Węgry: Tokaj lub Sarospatak



Przewodnik oprowadza nas po tych malowniczych miasteczkach, przewidziane są też degustacje wina tokajskiego. Będzie też można zrelaksować się w basenach termalnych (w Miszkolcu lub w Sóstó Fürdő) albo zwiedzić Zoopark z 5 tysiącami zwierząt. Cena wyjazdu to ok. 140 zł.



Na Ukrainę



Lwów to miasto pełne zabytków i polskich pamiątek. W programie m.in. zwiedzanie lwowskiej starówki, najsłynniejszych placów i kościołów, cmentarza Łyczakowskiego i jego części - Orląt Lwowskich oraz wnętrz opery. Cena od 120 zł.

Z Karpacza

Z tej sudeckiej miejscowości jeżdżą wycieczki do Czech i Niemiec (m.in. BT Karpacz i BT Sudety). Do Czech pojedziemy też z biurami z Kotliny Kłodzkiej.



Zdjęcie Praga / ©123RF/PICSEL

Do Czech



Skalne Miasto w Adršpach to niesamowity krajobraz skalnych labiryntów. Zwiedzanie obejmuje najciekawsze formacje i przejażdżkę łodzią. Cena to ok. 55 zł.



Czeska Szwajcaria to atrakcyjny park z fantazyjnymi kształtami skał i największym skalnym łukiem w Europie. Cena to ok. 78 zł.



Morawski Kras jest niezwykłym kompleksem jaskiń. Zwiedzający mogą zobaczyć dno przepaści Macocha i popływać łodzią po podziemnej rzece. Cena to ok. 90 zł.



Praga: Urody czeskiej stolicy nie trzeba nikomu zachwalać. Przez jeden dzień można zasmakować w architekturze Hradczan i Starego Miasta. Cena ok. 80 zł.



Do Niemiec



Drezno: Najpiękniejsze miasto Saksonii i perłę baroku na pewno warto zobaczyć. Imponujący zespół pałacowy Zwinger, rezydencja Wettynów, katedra i muzea, to tylko niektóre atuty wycieczki. Cena to ok. 90 zł.

Z Augustowa

Sam Augustów i jego okolice są godne dłuższego pobytu, jednak można go urozmaicić wyjazdem na Litwę lub Białoruś. Oferują je np. Zoobi Tour lub ELA-Travel.



Na Litwę



Wilno-Troki: Zobaczymy najpiękniejsze zabytki stolicy Litwy, w tym Ostrą Bramę, Cmentarz na Rossie i Katedrę Wileńską oraz Troki i położony na jeziorem Zamek Wielkich Książąt Litewskich. Cena to ok. 100 zł.



Kłajpeda-Pałanga: Wycieczka obejmuje zwiedzanie głównego litewskiego portu, przeprawę promem na Mierzeję Kurońską, pokaz tresury delfinów. Na koniec wizyta w Pałandze - słynnym kurorcie nadmorskim i zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Pałacu Tyszkiewiczów. Cena ok. 150 zł.

Na Białoruś



Grodno-Druskienniki: W tym roku warto skorzystać z możliwości wyjazdu do Grodna bez wizy (ale z paszportem!) i obejrzeć Stare Miasto, rezydencje królów polskich, dom i grób Elizy Orzeszkowej, a w powrotnej drodze zajrzeć do litewskiego uzdrowiska Druskienniki. Cena 200-250 zł.

Z Kołobrzegu

Dni na słonecznej plaży mogą znużyć. Miłym przerywnikiem może się okazać wycieczka do niemieckich sąsiadów. Organizuje je np. kołobrzeskie Biuro Turystyki i Przewozów Partner.



Zdjęcie Poczdam / ©123RF/PICSEL

Do Niemiec



Poczdam: Podczas wyjazdu będziemy mogli zwiedzić przepiękny zespół pałacowo-parkowy Sanssouci ze słynnymi ogrodami cesarskimi, Pałac Cecilienhof - gdzie miała miejsce konferencja poczdamska oraz zabytkową Dzielnicę Holenderską. Będzie też czas na spacer po mieście. Koszt to 130 zł.



Berlin: Krótka wyprawa do stolicy Niemiec, to okazja do zobaczenia Bramy Brandenburskiej, Alexanderplatz, Wyspy Muzeów, Katedry Berlińskiej i innych sławnych miejsc. Cena - 130 zł.



Hanza Park: Znakomita okazja do zabawy dla całej rodziny. Ten nadmorski park rozrywki liczy aż 11 krain tematycznych, np. Wikingów i Dzieci. Cena - 140 zł plus bilety wstępu (ok. 20 euro).

Z Zakopanego

Stolica polskich Tatr jest doskonałą bazą wypadową na Słowację. Można skorzystać z usług takich biur jak np. Zakopane Strama lub Tatra Travel.



Na Słowację



Słowacki Raj to krasowy płaskowyż cały poorany głębokimi parowami. Przez szlak prowadzą wiszące mostki, stalowe stopnie oraz drabinki. Część szlaku wiedzie wąwozami potoków oraz korytem rzeki. Warto więc zabrać ze sobą wygodne obuwie. Cena ok. 99 zł.



Zamek Orawski to największy warowny zamek na Orawie. Najstarsza jego część pochodzi z XIII w. Tworzy go kompleks budynków wzniesionych na wysokiej skale nad rzeką. Podczas zwiedzania czeka na nas spacer po zamkowych komnatach oraz podziwianie kilku ekspozycji. W programie jest też wizyta w Jaskini Demianowskiej, mającej bardzo bogatą szatę naciekową, jedną z najpiękniejszych w Europie. Cena to ok. 90 zł.

Ze Szczawnicy

Przez Beskidy Zachodnie również możemy dotrzeć na Słowację, która turystycznie ma wiele do zaoferowania. Jeżdżą tam ze Szczawnicy m.in. biura Szewczyk Travel oraz Salamon Travel.



Na Słowację



Czerwony Klasztor to imponująca budowla sakralna z XIV w. po słowackiej stronie Pienin. Zwiedzamy klasztor, domek zakonnika i muzeum poświęcone historii obiektu. Cena ok. 25 zł.



Lewocza i Jaskinia Lodowa: Spiskie miasto Lewocza może się poszczycić katedrą z najwyższym gotyckim, drewnianym ołtarzem na świecie (18,62 m), dziełem ucznia Wita Stwosza. Oglądamy też jaskinię z wodospadami i stalaktytami z lodu. Cena ok. 65 zł.



Szczyrbskie Jezioro (słow. Štrbské Pleso) - tam znajduje się jedno z najpiękniejszych jezior tatrzańskich. W programie też zwiedzanie Jaskini Bielańskiej, największej udostępnionej w Tatrach. Cena ok. 59 zł.

Marta Żarska