Za murami Watykanu

Stolica Apostolska to nie tylko centrum katolickiego świata i perła sztuki. To też sprawnie działające państwo z własną farmą, pocztą i koleją.

Zdjęcie Watykan z lotu ptaka /©123RF/PICSEL

Watykan, siedziba papieża, zawsze budził ciekawość. O sekretach skrywanych w jego murach krążą legendy. Poznajmy to miejsce od innej strony.



Państwo w pigułce



Powierzchnia Watykanu wynosi 0,44 km kw. Mieszka tu ok. 800 osób, z czego 450 posiada watykańskie obywatelstwo (głównie zakonnice i księża). Pozostali mają stałe lub czasowe prawo do zamieszkiwania na terenie państwa papieskiego, jednak nie są jego obywatelami. Chociaż w Watykanie mieszkają też małżeństwa, nie urodziło się tu jeszcze żadne dziecko. Kobiety, by urodzić, są odwożone do włoskich szpitali.



Obowiązującą walutą jest watykańskie euro z wizerunkiem papieża, a urzędowym językiem - łacina. Działa tu własna poczta, radio, telewizja, wydawana jest gazeta. Osoby pracujące w Watykanie mogą korzystać z bezcłowych sklepów na jego terenie. Nie płacą też podatków.



To miniaturowe państwo ma własną kolej. Tory i stacja zostały wybudowane podczas pontyfikatu papieża Piusa XI. Całość składa się z dwóch odcinków o długości 300 m. Od 1929 r. kolej ma połączenie z siecią włoską. Przyjeżdżają na nią głównie pociągi towarowe wiozące pocztę oraz zaopatrzenie. W Watykanie jest też lądowisko dla helikopterów.



Papieskie ogrody

Za murem bazyliki mieszczą się piękne ogrody. Znajduje się w nich np. kopia groty z Lourdes, gdzie papież kończy miesiąc Maryjny procesją ze świecami. Zachwycające są fontanny, m.in. Fontanna della Galera - przedstawia galerę, która wyrzuca z armat strumienie wody. Ogrody zdobią też liczne rzeźby, w tym odlana z brązu figura Matki Boskiej Częstochowskiej. Paulini ofiarowali ją Janowi Pawłowi II, by nad nim czuwała.



Zdjęcie Wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej / ©123RF/PICSEL

Ekologiczna farma

Ogrodnicy watykańscy na małym skrawku ziemi za bazyliką uprawiają warzywa i owoce na stół Ojca Świętego. Jednak w świeżą, ekologiczną żywność zaopatruje Stolicę Apostolską przede wszystkim farma, położona na terenie letniej rezydencji papieża w Castel Gandolfo. Hoduje tu się kury, znoszące razem do 300 jaj dziennie i krowy dające razem do 700 l mleka. W warzywnikach i sadach stosuje się tylko naturalne nawozy. Produkty te trafiają na stoły dostojników i do watykańskiego sklepu.



Armia Ojca Świętego



Gwardia Szwajcarska to formacja wojskowa, istniejąca od XVI w., która pełni rolę straży przybocznej papieża. To najstarsza i najmniej liczna armia świata (110 żołnierzy). Ale najbardziej barwna - pasiaste uniformy zawsze przyciągają uwagę zwiedzających. Żołnierzem Gwardii może być jedynie katolicki obywatel Szwajcarii, pochodzący z rodziny o nienagannej opinii. Musi mieć od 19 do 30 lat oraz ponad 174 cm wzrostu. W momencie składania przysięgi wymaga się, aby był kawalerem. Po 3 latach służby, zdobywszy stopień oficerski, może zawrzeć związek małżeński.



Wśród około 30 żon gwardzistów jest też Polka, Magdalena Wolińska-Riedi, która swojego męża Marcela poznała podczas Światowych Dni Młodzieży.



Skarby Watykanu

To niezliczone dzieła sztuki (rzeźby, obrazy) zgromadzone przez kolejnych papieży, które można podziwiać w Muzeach Watykańskich. Ich ukoronowaniem jest Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Anioła. Z kolei skarbiec kryje drogocenne przedmioty związane z religią i ceremoniami papieskimi: tiary, relikwiarze, pierścienie Rybaka i dary dla papieży od możnych tego świata.



Tajemnicza biblioteka

Mieści się w niej 80 tys. rękopisów, ponad 1,5 mln drukowanych książek i inkunabułów, ponad 300 tys. monet i medali. Wśród nich są dzieła stanowiące fundament kultury europejskiej, np. Kodeks Watykański (rękopis Starego i Nowego Testamentu z IV w.), manuskrypty dzieł Wergiliusza. Bogate zbiory dokumentów wydanych przez wieki przez Watykan kryją Tajne Archiwa Papieskie, rozumiane jako "archiwa będące własnością papieża". Wstęp do nich ma papież i najwyżsi dostojnicy kościelni oraz za zgodą Ojca Świętego - naukowcy. Zajmują one 2 podziemne piętra.

Praktyczne rady dla turystów

Muzea Watykańskie: Godziny otwarcia: pon.-sob. od 9.00 do 18.00 (kasy zamykane o godz. 16); w ostatnią niedzielę miesiąca od 9.00 do 14.00 (ostatnie wejście o godz. 12.30) - tego dnia wstęp jest bezpłatny dla wszystkich!



Ogrody: Ogrody można zwiedzać jedynie w grupach z przewodnikiem lub też z pokładu mikrobusa objeżdżającego aleje parku. Bilety można nabyć tylko on line na stronie Muzeów Watykańskich: biglietteriamusei.vatican.va - normalny kosztuje 31 euro (zawiera wstęp do Muzeów, Kaplicy Sykstyńskiej i ogrodów) - ulgowy 25 euro.

