Zaplątani w sieci: Księżna Diana

Przed zbliżającą się 20. rocznicą śmierci księżnej Diany, w sieci pojawia się coraz więcej informacji o nowych, nieznanych dotąd wydarzeniach z życia "Królowej ludzkich serc".

Zdjęcie Księżna Diana zmarła 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu w wyniku wypadku w Tunelu Alma /East News

Niedawno magazyn Radar Online powołując się na słowa młodszego brata księżnej Diany, Earla ogłosił, że ciało księżnej spoczęło w kościele St. Mary's Church w Great Brighton w pobliżu miejsca, w którym znajduje się urna z prochami ojca księżnej Diany.

Z kolei brytyjski tabloid "Daily Mail" publikuje stenogramy z taśm księżnej Diany nagranych przy udziale dziennikarza Andrew Mortona. "Gdy byłam w czwartym miesiącu ciąży (chodzi o pierwszą ciążę, z której narodził się William - red.), rzuciłam się ze schodów, usiłując zwrócić na siebie uwagę męża" - wyznała księżna.





Synowie księżnej Diany, William i Harry w specjalnym dokumencie, który ma zostać wyemitowany w 20 rocznicę śmierci ich matki, ujawnili też przebieg ostatniej rozmowy przed tragicznym wypadkiem.



William zaznacza, że do dziś wyrzuca sobie, że rozmowa miała tak zdawkowy i pospieszny charakter. W sierpniu 1997 roku bracia przebywali w posiadłości królowej w szkockim Balmoral, gdzie w zabawach towarzyszyli im kuzyni.



"Harry i ja chcieliśmy jak najszybciej się pożegnać, powiedzieć: do usłyszenia... Gdybym tylko wiedział, co za chwilę się stanie, nie byłbym taki w tej rozmowie taki chaotyczny" - wyznaje William.





Diana, księżna Walii, była pierwszą żoną Karola, księcia Walii, syna królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II i Filipa, księcia Edynburga, matka Wilhelma, księcia Cambridge oraz Henryka, księcia z Walii. Zmarła 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu w wyniku wypadku w Tunelu Alma, w którym zginęli również Dodi Al-Fayed i Henri Paul. (PAP Life)