Zdradź, jaką kawę pijesz, a dowiesz się, kim jesteś...

Po kawy czarne sięgają osoby pewne siebie, po espresso macchiato - indywidualiści, zaś po te zdecydowanie mleczne - osoby ciepłe, otwarte. "Choć są to typy z przymrużeniem oka, takie cechy przypisuje się danym smakoszom kawy" - mówi baristka Anna Oleksak.

Jak przyznaje Anna Oleksak to, jaką kawę pijemy coś o nas mówi... I tak np. osoby, które lubią kawy czarne, w formie espresso czy ristretto, czyli kawy intensywne, gdzie ważny jest balans smaku między kwaskowością, goryczką i słodyczą oraz gęstość, tekstura kawy, która ma dosyć intensywny, długi posmak, są osobami zdecydowanymi. "To urodzeni liderzy i osoby, które tak jak nie słodzą kawy, tak również nie słodzą w życiu" - podaje baristka i podkreśla, że podejście do osobowości osób na podstawie pitej przez nie kawy jest z przymrużeniem oka.

Espresso macchiato, tj. espresso z dwiema łyżeczkami mlecznej pianki, wybierają osoby, które z jednej strony lubią łagodne kawy, z drugiej - chcą, żeby była ona mocno wyczuwalna, intensywna. Też lubią wyczuwalne w kawie aromaty orzechowe, czekoladowe czy kakao. "Mówi się, że to są osoby, które są indywidualistami, osoby, które są zawsze pewne swoich wyborów, takie osoby oryginalne" - wylicza Oleksak.

Są też konsumenci, którzy preferują kawy zdecydowanie mleczne, w których smak samej kawy jest właściwie niewyczuwalny, a w połączeniu z mlekiem tworzy ona aromat karmelowy, słodki, biszkoptowy, smakuje niczym maślane ciasteczka, czyli szukają bardzo kremowego, słodkiego napoju. "Mówi się, że takie osoby są bardzo otwarte, ciepłe, że mają artystyczną naturę, stąd też doceniają te warstwy, to jak kawa łączy się z mlekiem. Takie osoby ponoć lubią też spędzając czas z innymi ludźmi" - kwituje. (PAP Life)

autorka: Paulina Persa