Zwiedzaj Polskę z kijkami – najciekawsze trasy nordic walking w Polsce Północnej

Nadeszła wiosna, więc czas wyciągnąć z szafy sportowe ubrania i… ruszyć na spacer. Najlepiej z kijami do nordic walking. Wiosenne słońce i coraz wyższe temperatury zachęcają, by połączyć prozdrowotne marsze ze zwiedzaniem bliższej i dalszej okolicy. Mamy w Polsce coraz większą liczbę atrakcyjnych turystycznie tras, również tych przystosowanych do uprawiania tego coraz bardziej popularnego sportu.

Zdjęcie Długi weekend majowy to świetny czas, żeby zacząć przygodę z kijami! /©123RF/PICSEL

Nordic walking to dyscyplina praktycznie bezurazowa, odpowiednia dla osób w każdym wieku, umożliwiająca szybkie spalenie kalorii i wzmocnienie dużych grup mięśni. Maszerować możemy indywidualnie, w parach lub w większej grupie, delektując się pięknem otaczającego nas krajobrazu. Długi weekend majowy to świetny czas, żeby zacząć przygodę z kijami. Poznaj 7 niezwykłych tras nordic walking w Polsce Północnej, polecanych przez ekspertów Akademii Zdrowia Santandera.

1. Białowieża (woj. podlaskie)

Reklama

Co powiecie na nordic walking wśród drzew pamiętających czasy królewskich polowań Władysława Jagiełły i Stanisława Augusta? Nordic Walking Park "Białowieża" tworzą cztery doskonale oznakowane trasy o łącznej długości ponad 30 km: "Wysokie Bagno", "Dziedzinka", "Białowieski rekonesans" i najdłuższa "Białowieska wyprawa". Punktem wyjścia dla wszystkich tras jest parking leśny przy ul. gen. Aleksandra Waszkiewicza w Białowieży. Trasy częściowo pokrywają się lub krzyżują, ponadto zostały wyposażone w punkty pomiaru tętna i tablice z propozycją ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Na wędrowców czekają liczne atrakcje, m.in. rezerwat przyrody Wysokie Bagno z urokliwie meandrującą rzeką Narewką (trasy "Wysokie Bagno" i "Białowieski rekonesans"), odrestaurowana zabytkowa stacja kolejowa "Białowieża Towarowa" (szlak "Białowieski rekonesans") oraz leśniczówka, w której przez ponad 30 lat mieszkała słynna biolog prof. Simona Kossak (szlak "Dziedzinka").

2. Las Bażantarnia, Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)

Położony na skraju Wysoczyzny Elbląskiej park już w XIX wieku był ulubionym miejscem wypoczynku elblążan. Frontowa część Bażantarni ma charakter parkowy. Znajdziemy tu muszlę koncertową, park linowy oraz zabytkową Restaurację Myśliwską, przy której zbiegają się liczne szlaki piesze. Jednak zagłębiając się dalej w las, napotkamy niemal górskie krajobrazy. Duże wzniesienia, jary, wąwozy i płynące nimi potoki przywodzą na myśl Beskidy lub Bieszczady, nie dziwi zatem, że niektórzy nazywają Bażantarnię Bieszczadami Północy.

Kijkarzom park oferuje pięć profesjonalnych tras: dwie łatwe (zielona, żółta) oraz trzy trudne (czerwona, niebieska i czarna).

- Maszerując szlakiem czerwonym natrafimy na Diabelski Kamień, głaz narzutowy, który według legendy cisnął do Srebrnego Potoku sam diabeł - podkreśla Mirosława Krzyścin, koordynator Akademii Zdrowia Santandera. - A jeśli się zmęczymy, mamy do dyspozycji liczne wiaty, na przykład słynny XIX-wieczny Parasol.

3. Skrwilno, powiat rypiński (woj. kujawsko-pomorskie)

Licząca 4,2 km Ścieżka Edukacyjna "Skrwilno" ma swój początek i koniec przy siedzibie Nadleśnictwa. Trasa wiedzie przez las, co zapewnia doskonałą amortyzację podczas marszu i umożliwia podziwianie dwustuletniego drzewostanu. Na szlaku ustawiono 12 tablic przybliżających zagadnienia związane z gospodarką leśną, dzięki czemu możemy dowiedzieć się więcej na temat zwiedzanego regionu. Inne godne uwagi miejsca to pomnik pomordowanych podczas drugiej wojny światowej oraz punkt widokowy na Jezioro Skrwilno.

4. Trójmiejski Park Krajobrazowy (woj. pomorskie)

Nie wszyscy wiedzą o tym, że Trójmiasto posiada swój własny las - z dolinami, potokami, młodoglacjalną rzeźbą terenu i bogatą fauną. Wystarczy kilka minut, by dojść do niego z Oliwy czy Wrzeszcza. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym mamy do wyboru liczne szlaki piesze - od krótkich (np. sopockie szlaki spacerowe) po długodystansowe (jak Szlak Skarszewski lub Szlak Wzgórz Szymbarskich).

- Dużą popularnością cieszy się Szlak Trójmiejski, z Gdańska do Gdyni, przecinający szereg dolin, m.in. Królewską, Jaśkową oraz rozległą Dolinę Strzyży. Posiada mnóstwo połączeń z innymi szlakami, więc możemy go zwiedzać w różnych wariantach - mówi Mirosława Krzyścin, koordynator Akademii Zdrowia Santandera. Dodatkowo, w obrębie parku spotkamy wiele cennych elementów dziedzictwa kulturowego, np. wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko kurhanowe oraz perłę architektury sakralnej - Kalwarię Wejherowską.

5. Potęgowo, powiat słupski (woj. pomorskie)

Położone na wschód od Słupska Potęgowo stawia na nordic walking. W 2006 roku wytyczono tu Szlak Dziedzictwa Kulturowego Gminy Potęgowo - ścieżkę rekreacyjno-historyczną pomiędzy miejscowościami Poganice i Łupawa. Szlak wiedzie przez las. Podczas marszu z kijami do nordic walking możemy podziwiać okoliczną przyrodę, a dodatkowo odkrywać historię tego regionu. Na trasie znajdziemy cztery repliki domków neolitycznych, a także - w połowie drogi - grobowce megalityczne sprzed 5 tysięcy lat. Jeżeli nie mamy własnych kijków do nordic walking, możemy je wypożyczyć w Pałacu "Monbijou" i w Restauracji "Nostalgia" w Poganicach oraz w Barze "Wodnik" w Łupawie.

6. Jasne Błonia, Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Szczecińskie Jasne Błonia to największe obecnie skupisko platanów klonolistnych w Polsce. Obsadzone nimi aleje szczególnie pięknie prezentują się wiosną, kiedy wśród drzew kwitną krokusy. Amatorzy nordic walking spotykają się zwykle przy fontannie Bartłomiejce, by następnie maszerować w kierunku przyległego Parku Kasprowicza. Na terenie kompleksu znajduje się pomnik Jana Pawła II, który w 1987 roku odprawił na Błoniach mszę oraz Pomnik Czynu Polaków, upamiętniający trzy pokolenia Polaków odbudowujące Szczecin, jak również rzeźba "Ogniste Ptaki" Władysława Hasiora (w Parku Kasprowicza).

7. Góra Chełmska, Koszalin (woj. zachodniopomorskie)

Jest to najwyższe wzniesienie morenowe na południowym wybrzeżu Bałtyku (liczący 136,2 m n.p.m. wierzchołek Krzyżanka). Z wieży widokowej na szczycie podziwiać możemy panoramę Koszalina, a po przeciwnej stronie - Jezioro Jamno i Morze Bałtyckie. W okresie średniowiecza Góra Chełmska stanowiła ważny ośrodek kultu maryjnego, przyciągający pielgrzymów z całej Europy. Dziś na Krzyżance mieści się Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Krzyżanka jest również punktem, w którym zbiegają się szlaki piesze o zróżnicowanym poziomie trudności. - Początkującym polecam szlak czerwony im. Józefa Chrząszczyńskiego. Szlak Porwanego Księcia oraz Pętla Tatrzańska odpowiednie będą dla osób o dobrym przygotowaniu kondycyjnym - mówi Robert Brzeziński z Polskiej Federacji Nordic Walking, ekspert Akademii Zdrowia Santandera.

Do zobaczenia z kijkami na trasach Polski Północnej!