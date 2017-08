Żyjemy na kredyt? Środa Dniem... Długu Ekologicznego

Zamiast samochodu - komunikacja miejska albo rower, oszczędne korzystanie z energii i wody, ograniczenie używania foliowych opakowań - oto przykłady codziennych zachowań, którymi możemy wesprzeć naszą planetę. W środę przypada Dzień Długu Ekologicznego.

Zdjęcie Naturalne zasoby, które powinny wystarczyć nam na cały rok zużyliśmy zaledwie w 8 miesięcy. /©123RF/PICSEL

Jak podaje światowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przypadający na 2 sierpnia 2017 roku Dzień Długu Ekologicznego oznacza, że właśnie zużyliśmy zasoby Ziemi, na których odtworzenie nasza planeta potrzebuje... całego roku - tzn. że zasoby, które powinny wystarczy nam na cały rok zużyliśmy zaledwie w 8 miesięcy.

"Globalny dług ekologiczny jest składową śladu ekologicznego nas wszystkich" - mówi Jakub Skrzypczyk z WWF Polska. Dodaje, że każdy może podjąć działanie na co dzień, żeby ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko. Jak to zrobić?



"Żyjąc w mieście, możemy korzystać z komunikacji miejskiej lub roweru zamiast samochodu. Ograniczajmy zużycie energii i wody w domach i biurach. Nie korzystajmy z foliowych opakowań. Kupujmy certyfikowaną i produkowaną lokalnie żywność. Wymagajmy od polityków inwestycji w czystą energię odnawialną, która zapewni nam większe bezpieczeństwo i czystsze powietrze" - wylicza Skrzypczyk.



Do takich działań zalicza się też podróżowanie pociągiem zamiast samolotem, jeśli to możliwe; segregowanie odpadów (w tym ograniczenie używania plastiku) oraz dbanie o szczelność kranów. (PAP Life)