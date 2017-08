Była Karolaka pokazała bardzo odważne zdjęcie. W sieci zawrzało

Viola Kołakowska największą karierę zrobiła jako modelka, debiutując w połowie lat 90. na wybiegach najlepszych polskich projektantów.

Potem przez chwilę mogliśmy oglądać ją w, cieszącym się sporą popularnością, serialu "Zostać miss".

Jednak największe emocje budził wieloletni i burzliwy związek celebrytki z Tomaszem Karolakiem. Para schodziła się i rozstawała, a ich perypetie wiernie relacjonowały plotkarskie portale. Karolak i Kołakowska doczekali się dwójki dzieci: Leny i Leona.

Dwa miesiące temu gwiazdka publicznie przyznała się do zakończenia dziesięcioletniej znajomości z aktorem. "Nie jesteśmy razem i to była nasza wspólna decyzja" - powiedziała w wywiadzie. Kołakowska nie powstrzymała się także przed drobną złośliwością. Zapytana o pierścionek zaręczynowy (Karolak oświadczył się rok temu) rzuciła od niechcenia: "Pierścionka nie oddałam, bo... zgubiłam go dawno temu. Mam to w nosie".

Odkąd para nie jest już razem, Kołakowska bryluje na ściankach, pokazach mody i celebryckich imprezach. Zmienił się także jej Instagram, na którym jest bardzo aktywna. Chętnie dodaje odważne zdjęcia, jak np. te w objęciach Roberta Kochanka.

Od kilku dni Viola wypoczywa nad Bałtykiem i relacjonuje w mediach społecznościowych swój pobyt. Jej ostatnie zdjęcie rozpaliło wyobraźnię fanów. Kołakowska wyeksponowała na nim swoje wdzięki w pełnym słońcu. W komentarzach mogliśmy przeczytać m.in. "So hot so sexy so nice".

