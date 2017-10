Klaudia Halejcio w futrzanym wdzianku

Klaudia Halejcio swoją przygodę z polskim show-biznesem rozpoczęła już jako dziecko. Dziś ma 27 lat i właśnie przechodzi widoczną metamorfozę.

Zdjęcie Klaudia Halejcio /Paweł Wrzecion /MWMedia

Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola rezolutnej Andżeliki w telenoweli "Złotopolscy". Kiedy zaczęła się w nią wcielać, miała zaledwie siedem lat.

Następnie pojawiła się w niewielkiej rólce w serialu "Na Wspólnej". Od 2004 roku gra nieprzerwanie w polsatowskiej "Pierwszej miłości", mogliśmy zobaczyć ją również w drugoplanowej roli w "Przepisie na życie". Halejcio zagrała też w kilku komediach, m.in. "Last Minute" u boku Wojciecha Mecwaldowskiego.

W 2014 roku Klaudia otrzymała zaproszenie do pierwszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie zajęła, dość wysokie, czwarte miejsce. Partnerował jej Tomasz Barański - były chłopak Edyty Herbuś.

Na parkiecie "Tańca z gwiazdami" między Klaudią i Tomkiem zrodziło się uczucie. Para szybko zamieszkała razem i zaczęła pojawiać się wspólnie na branżowych imprezach. Niestety, ciągłe rozjazdy okazały się przeszkodą nie do pokonania i związek rozpadł się pod koniec 2016 roku.

Chodzą słuchy, że Tomek mocno odchorował rozstanie, tymczasem Klaudia w maju tego roku pochwaliła się nowym partnerem. Na razie wiemy tylko tyle, że mężczyzna nie jest związany z show-biznesem.

Być może właśnie pod wpływem nowej miłości, Klaudia zmieniła swój, do tej pory dziewczęcy, wizerunek. Na Instagramie gwiazdki możemy zobaczyć ją w seksownych, bardzo kobiecych stylizacjach, często (tak nam się przynajmniej wydaje) inspirowanych Kim Kardashian.

W podobnej stylistyce była utrzymana kreacja Halejcio z pokazu najnowszej kolekcji Lidii Kality. Klaudia postawiła na bardzo mocny makijaż (na pierwszy plan wybijały się fioletowe usta) i odważny dekolt. Wdzianko, które założyła, było wykonane z futra. Butom Klaudii również nie można odmówić oryginalności. Najspokojniejszym elementem garderoby były proste, granatowe spodnie.

Podoba wam się Klaudia w takim wydaniu?

