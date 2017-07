Koreańczycy zakochani w Nataszy Urbańskiej

Teatr Studio Buffo został nagrodzony na 11. Międzynarodowym Festiwalu Musicalowym w Korei Płd. Jak zdradza dyrektor artystyczny teatru Janusz Józefowicz, grająca główną rolę w spektaklu "Polita" Natasza Urbańska była oblegana przez koreańskich fanów.

Natasza Urbańska, odtwórczyni głównej roli w "Policie", otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki musicalowej. Spektakl opowiadający o Poli Negri, jedynej polskiej aktorce, która na stałe zapisała się w historii światowego kina, otrzymał też Grand Prix.

"Okazało się, że Natasza ma swoich fanów w Korei Południowej. Po zakończeniu ceremonii zamknięcia festiwalu była oblegana przez Koreańczyków, robili sobie z nią zdjęcia, prosili o autografy" - zdradza dyrektor artystyczny teatru Studio Buffo Janusz Józefowicz.



Podczas festiwalu w Daegu, 6-8 lipca, pokazano musicale m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Indii, Tajwanu, Chin i Korei.



"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, okazało się, że odnieśliśmy ogromny sukces, którego się nie spodziewaliśmy. To nominacja całego zespołu: artystów, wykonawców, całej załogi technicznej" - powiedział PAP Life Józefowicz, który wyreżyserował musical. Oprawą muzyczną zajął się Janusz Stokłosa.



"Polita" to połączenie wirtualnej dekoracji z rzeczywistymi rekwizytami oraz możliwością wykorzystania nieograniczonej liczby aktorów i statystów. Kiedyś o możliwość tworzenia takich scen twórcy teatralni mogli tylko marzyć. Dzięki technice 3D wykorzystanej w produkcji można wirtualnie przenieść się do studia filmowego Paramount, czy być pod budynkiem Nowojorskiej Giełdy na Wall Street. Materiały do produkcji przygotowywało studio Platige Image, które zrealizowało m.in. nominowany do Oskara film "Katedra" Tomasza Bagińskiego. (PAP Life)