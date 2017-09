Lucy Mecklenburgh schudła w reality show

Jeśli nadal nie wiecie, kim jest Lucy Mecklenburgh, to najwyższy czas, by to zmienić. Seksowna trenerka ma już bowiem na swoim Instagramie grubo ponad milion obserwujących.

Zdjęcie Lucy Mecklenburgh /East News

Karierę medialną 26-latka rozpoczęła w 2010 roku, kiedy dołączyła do uczestników reality show "The Only Way is Essex". Na planie spędziła trzy lata i zyskała sporą popularność na wyspach.

Z powodzeniem przekuła ją w sukces marketingowy: otworzyła własny butik specjalizujący się w sukienkach studniówkowych i rozpoczęła karierę trenerki personalnej.

Ostatnie zajęcie przysporzyło Lucy najwięcej fanów. Mecklenburhg prowadzi stronę internetową, za pomocą której układa indywidualne programy dietetyczne i ćwiczeniowe. Trzeba przyznać, że metamorfozy zadowolonych klientek robią wrażenie.

Ostatnio Lucy postanowiła wrócić do korzeni i wzięła udział w reality show "Celebrity Island with Bear Grylls". Ideą programu jest wyjazd na bezludną wyspę, gdzie uczestnicy są poddawani nieustannym próbom i muszą sami zatroszczyć się o jedzenie.

O tym, że ekstremalne warunki nie są jedynie telewizyjnym chwytem, który ma podnieść słupki oglądalności, świadczy zdjęcie Mecklenburgh zrobione tuż po powrocie z wyspy.

Modelka zestawiła je z fotografią wykonaną przed programem. Podkreśliła, że ważyła wtedy kilka kilogramów więcej, niż zwykle. O przybranie na wadze poprosili ją podobno producenci.

Efekt jest tym bardziej przerażający. Mecklenburgh po zakończeniu programu była przeraźliwie chuda. Na szczęście, jak deklaruje, szybko wróciła do swojej normalnej wagi - przez trzy tygodnie beztrosko opychała się jedzeniem.

Nam Lucy zdecydowanie bardziej podoba się w nieco większym wydaniu. Zgadzacie się?