Smakuje wyśmienicie!

Zdjęcie Babka szafranowa /materiały prasowe

Składniki na ciasto 1 opakowanie Ciasta drożdżowego np. Delecta

3 jaja

300 ml mleka

100 g margaryny

Składniki na nadzienie 4 łyżki rodzynek sułtańskich np. Bakalland

pół łyżeczki nitek szafranu

2 łyżki wrzątku

1 łyżeczka wódki

pół szklanki ciepłej wody

1 opakowanie Polewy o smaku białej czekolady np. Delecta

Sposób przygotowania

1. Przygotuj formę na babkę z kominem. Dokładnie wysmaruj ją masłem i wysyp bułką tartą.

2. Zalej szafran 2 łyżkami wrzątku i łyżeczką wódki, a następnie odstawiam do ostygnięcia. Przełóż rodzynki do szklanki i dodaj do nich ciepłą wodę.

3. Zawartość opakowania z ciastem przesyp do wysokiego naczynia, dodaj jaja i stopniowo wlewaj mleko z margaryną. Miksuj ciasto (mieszadła świderki) przez około 5 minut. Na koniec dodaj roztwór szafranowy oraz dosyp rodzynki i wymieszaj wszystko na jednolitą masę.

4. Gotowe ciasto przełóż do formy tak, aby rozłożyło się wokół komina na wysokość max. ¾ foremki i odstaw w ciepłe miejsce na 30 minut do wyrośnięcia.

5. Ciasto wstawiam do zimnego piekarnika i piecz w temperaturze 170−180 st. C przez około 60 minut, aż do uzyskania złocistego koloru wierzchu.

6. Ostudzoną babkę, odwróć i przełóż na talerz. Do miski z gorącą wodą włóż opakowanie z polewą na 2-3 minuty, a następnie obetnij róg opakowania i polej roztopioną polewą wierzch babki. Górę wypieku udekoruj kandyzowaną skórka pomarańczową, aby powstała swoista „korona”.