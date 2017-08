Kanapkowe szaszłyki z mozzarellą i śliwkami kalifornijskimi

Powrót dzieci do szkoły to dla rodziców liczne wyzwania, także te kulinarne. Nie jeden rodzić głowi się, co zapakować swoim pociechom do szkolnej śniadaniówki, która przecież wcale nie musi być nudna.

Zdjęcie Szaszłyki /materiały prasowe

Składniki 6 małych kromek pieczywa, różnego

3 łyżki serka kanapkowego (typ Philadelphia)

4 posiekane śliwki kalifornijskie

6 całych śliwek kalifornijskich

kilka listków mięty

kulki mozzarelli

winogrona zielone i winogrona czerwone

patyczki szaszłykowe

Sposób przygotowania

Serek kanapkowy wymieszaj z posiekanymi śliwkami i odrobiną posiekanej mięty, tak przygotowaną pastą posmaruj kromki pieczywa, składając je w kanapki. Kanapki pokrój na mniejsze części: kwadraty, prostokąty, trójkąty. Na patyczki szaszłykowe nadziewaj kanapeczki, śliwki kalifornijskie, mozzarellę, świeże listki mięty i winogrona.