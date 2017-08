Kołacz śliwkowy

Dla miłośników wypieków z owocami

Zdjęcie Ciasto ze śliwkami /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 12 porcji Składniki 1 kostka (20 dag) miękkiego masła

2/3 szkl. cukru

4–5 jajek

1 i 2/3 szkl. mąki pszennej

1/4 szkl. mąki ziemniaczanej

1 op. proszku do pieczenia

1/4 szkl. mielonych migdałów

3 łyżki kwaśnej śmietany

60 dag śliwek (np. czerwonych renkolodów albo węgierek)

tłuszcz i bułka tarta do formy

cukier puder do posypania

Sposób przygotowania

Śliwki umyj, rozetnij, wyjmij pestki. Masło utrzyj z cukrem. Kiedy masa będzie puszysta i jasnokremowa, kolejno wbijaj jajka. Stale przy tym ucieraj ciasto mikserem. Mąkę pszenną przesiej z proszkiem do pieczenia. Potem wymieszaj z mąką ziemniaczaną i migdałami. Małymi porcjami domieszaj do masy maślano-jajecznej. Dodaj śmietanę. Ucieraj, aż ciasto będzie gładkie. Dużą tortownicę posmaruj tłuszczem, oprósz bułką tartą. Na spodzie rozsmaruj ciasto. Na wierzchu rozłóż połówki śliwek. Owoce lekko wciśnij w ciasto. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 175 st. C. Piecz godzinę. Wystudź. Oprósz cukrem pudrem.