Owocowa rolada na cieście waniliowym

To dwukolorowe ciasto prezentuje się wyjątkowo pięknie, ale to nie jedyna jego zaleta! Przepis możesz dowolnie modyfikować i zamiast malin oraz jagód dodać np. mus jabłkowy!

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Składniki 75 dag mieszanki mrożonych owoców leśnych

1 czubata

szkl. cukru

2 torebki cukru waniliowego

8-9 łyżeczek mąki ziemniaczanej

2/3 szkl. mąki pszennej

100 ml (10 łyżek)

soku wiśniowego

4 jajka, sól,

1 łyżeczka proszku do pieczenia

gotowy gęsty sos owocowy do dekoracji

Sposób przygotowania

1. Owoce wsyp do garnka. Dodaj 1/2 cukru i 1 op. cukru waniliowego. Zagotuj. Mąkę ziemniaczaną wymieszaj z sokiem wiśniowym, wlej do owoców. Gotuj ok. 2 min, aż masa zgęstniej. Wystudź.



2. Oddziel żółtka od białek.Białka ubij ze szczyptą soli, resztą cukru i drugim cukrem waniliowym. Kolejno dodaj żółtka. Mąkę pszenną przesiej z proszkiem.Wsyp do masy jajecznej.Delikatnie wymieszaj.



3. Ciasto rozsmaruj na blasze wyłożonej pergaminem.Piecz ok. 10 minut w temp. 200 st. Biszkopt przełóż na ściereczkę. Ciasto chwilę przestudź. Posmaruj masą owocową. Ciasno zwiń. Roladę lekko obciąż deseczką, by zachowała ładny kształt. Schłodź,udekoruj sosem.