Pigwa - polska cytryna w twojej jesiennej kuchni

Obok owocu granatu uważana w starożytnej Grecji za symbol płodności i poświęcona bogini Afrodycie. Jej małe kawałeczki, przeżuwane przez przyszłe panny młode tuż przed nocą poślubną, miały zapewnić świeży oddech. Pigwa, bo o niej mowa, to jedno z najstarszych drzew owocowych sadzonych przez człowieka. Początek jesieni to najlepszy czas, by w pełni wykorzystać kulinarny potencjał jej aromatycznych i niezwykle zdrowych owoców.

Owoce pigwy, niegdyś nieco zapomniane, dziś coraz częściej goszczą w jesienno-zimowym menu Polaków. Do niedawna wykorzystywane głównie do produkcji smakowych nalewek stanowić mogą też bazę dla dżemów, konfitur czy past. Komponują się i ze słodkościami i z wytrawnymi przekąskami. Sprawdźcie!

Witaminowa defensywa jesienna

Zimne poranki, silniejszy wiatr, coraz częstsze opady deszczu. Nie oszukujmy się - prawdziwa jesień zbliża się wielkimi krokami. A wraz z nią sezon przeziębień i grypy. Właśnie w tym czasie pigwa ze swoimi właściwościami może okazać się niezastąpiona!



- Doceńmy ją przede wszystkim za wysoką zawartość witaminy C. 100 g owoców pigwy zawiera 15 mg witaminy C, którą przyjmujemy w pierwszej kolejności, by wzmocnić odporność - mówi dietetyk, Paulina Domagała. Barierę ochronną naszego organizmu pomagają budować także zawarte w pigwie związki mineralne jak potas, wapń, miedź, fosfor czy żelazo.

- Sok z pigwy z dodatkiem miodu sprawdza się świetnie w walce z męczącym, suchym kaszlem - dodaje dietetyk. Zbawienny wpływ na nasz organizm, szczególnie na przewód pokarmowy, mają też nasiona pigwy. Napar z nasion przyniesie ukojenie przy refluksie, zgadze i wszelkich stanach zapalnych żołądka.

Nadaj polskiej jesieni smak gorącej Hiszpanii

Nalewka czy syrop to najpopularniejsze w Polsce sposoby przetwarzania owoców pigwy. Tymczasem południowcy z Hiszpanii mają swój własny, pigwowy specjał - Dulce de membrillo. To rodzaj pigwowej galaretki lub serka, który przygotowuje się gotując owoce z wodą i cukrem, a następnie wlewa do prostokątnej formy. Zastygniętą galaretkę kroi się następnie w plastry. Dulce de membrillo tradycyjnie je się z hiszpańskim owczym serem manchego. - Hiszpański smakołyk możemy wykorzystać do przygotowania np. imprezowych przekąsek na bazie chrupiącego pieczywa - zauważa Wiktor Kowalski, ekspert firmy Dan Cake produkującej m.in. chleby tostowe.

- Delikatnie podpieczone kromki pełnoziarnistego chleba tostowego świetnie zgrają się z samodzielnie wykonanym Dulce de membrillo i serem o wyrazistym smaku -pleśniowym, serem korycińskim czy oscypkiem. - dodaje ekspert. Hiszpański przysmak na złocistym toście skomponuje się też z wyrazistą, słoną szynką dojrzewającą pokrojoną w cieniutkie paseczki.

Słodkości przede wszystkim

Międzynarodowe eksperymenty kulinarne z pigwą w roli głównej to świetny pomysł. Klasyka w postaci pigwowej konfitury, wzbogacona o nuty rozgrzewającego imbiru czy cynamonu obroni się jednak zawsze. - Najlepszym tego przykładem jest ciasto drożdżowe. Bez względu na to czy z dodatkiem sera, masy kakaowej czy najbardziej tradycyjne z kruszonką, w połączeniu z owocową konfiturą smakuje zawsze wyśmienicie - mówi Wiktor Kowalski.

Pigwową konfiturę możemy jednak wykorzystać też jako nadzienie do słodkich, jesiennych deserów. Ciasto w 15 minut? Z gotowymi spodami tortowymi to żaden problem. Wystarczy, że posmarujemy je grubą warstwą przygotowanej wcześniej konfitury pigwowej i zapieczemy przez chwilę pod bezową pianką z białek, by cieszyć się smakiem jesiennego deseru.

