Placek makowy

Pyszny i pachnący. Idealny do porannej kawy

Zdjęcie Ciasto z wiśniami /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 70 minut Składniki dla: 25 porcji Składniki 70–80 dag wiśni

skórka otarta z 1 cytryny

2 szkl. cukru

1/2 szkl. mąki ziemniaczanej

40 dag masła

3 czubate szkl. mąki pszennej

2 torebki cukru waniliowego

4 jajka

3 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 szkl. mielonych migdałów

1 puszka masy makowej (bez bakalii)

Sposób przygotowania

Połowę masła stop. Do miseczki wsyp 2 szkl. mąki pszennej, 1 szkl. cukru oraz 1 torebkę cukru waniliowego. Wymieszaj. Dolej masło. Zagnieć ciasto na kruszonkę. Wstaw ją do lodówki. Wiśnie umyj, osusz, wydryluj. Resztę masła utrzyj z pozostałym cukrem i cukrem waniliowym oraz skórką z cytryny. Kiedy masa będzie już puszysta, kolejno wbij do niej jajka. Resztę mąki pszennej przesiej z proszkiem do pieczenia. Wymieszaj z mąką ziemniaczaną i migdałami. Wsyp do masy maślanej. Utrzyj. Blachę (32x39 cm) wyłóż pergaminem. Na spodzie rozsmaruj przygotowane ciasto. Rozłóż masę makową. Posyp ją wiśniami i kruszonką. Placek wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200ºC. Piecz przez 45 minut.