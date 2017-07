Pyszny deser z jagodami

Zdjęcie Sernik z jagodami /©123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 2 godziny Składniki dla: 10 porcji Składniki - spód 2 szklanki orzeszków ziemnych

szklanka masy kajmakowej

sól

Składniki - masa 80 dag twarogu trzykrotnie mielonego

2 łyżki żelatyny

1/4 szklanki mleka

pół szklanki kremówki

3/4 szklanki cukru pudru

Składniki - wierzch 25 dag jagód

5 łyżek cukru

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżka soku z cytryny

100 ml zimnej wody

Sposób przygotowania

1. Orzechy wymieszaj z masą kajmakową i szczyptą soli. Masą wyłóż tortownicę, wstaw do lodówki. Żelatynę rozpuść w ciepłym mleku i kilku łyżkach wody. Wymieszaj twaróg z cukrem i kremówką. Po łyżce dodawaj go do żelatyny. Masę wyłóż na spód.



2. Jagody przez 10 minut gotuj z wodą, cukrem i sokiem z cytryny. Zmiksuj. Pięć łyżek wody wymieszaj z mąką ziemniaczaną, dodaj do owoców, mieszając podgrzewaj chwilę. Ostudzone wylej na ciasto.