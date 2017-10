Tarta migdałowa z kajmakiem po włosku

Umili każdy poranek

Zdjęcie Tarta z orzechami /©123RF/PICSEL

Składniki - spód 1/2 kostki masła

1 szkl. mąki

1/3 szkl. mielonych migdałów

1/2 kostki (12,5 g) masła

4 łyżki cukru pudru; Składniki - nadzienie 20 dag orzechów laskowych

30 dag migdałów (ze skórką)

1 litr mleka

2 szkl. cukru trzcinowego

1 laska wanilii;

tłuszcz do formy

Sposób przygotowania

1. Całe migdały i orzechy wsyp na rozgrzaną patelnię. Upraż i przestudź je. Potem zawiń w ściereczkę i pocierając, usuń skórkę z części migdałów i orzechów.



2. Przygotuj spód: wymieszaj mąkę z mielonymi migdałami i cukrem. Dodaj pokrojone na kawałki zimne masło. Składniki siekaj nożem, aż powstaną grudki. Wtedy szybko zagnieć je rękoma. Uformuj kulę. Zawiń w folię i włóż do lodówki na ok. 2 godzin.



3. W tym czasie przygotuj kajmak: wanilię rozetnij, czubkiem noża zeskrob rdzeń. Mleko wlej do rondelka. Dodaj cukier oraz rdzeń wanilii. Całość doprowadź do wrzenia. Zmniejsz płomień i gotuj ok. 2 godzin, aż masa kajmakowa zgęstnieje. Często mieszaj, by się nie przypaliła.



4. Formę do tarty (o śr. ok. 30 cm) posmaruj tłuszczem. Schłodzone ciasto cienko rozwałkuj. Spód i brzeg formy wylep plackiem. Wstaw go do piekarnika rozgrzanego do temp. 180 st. C. Piecz przez 30 minut, aż się zezłoci. Wyjmij, wystudź. Na spodzie rozsmaruj kajmak. Posyp migdałami i orzechami. Lekko je dociśnij łyżką.

