Tatar - najlepiej grubo siekany i z małą liczbą dodatków

- Dla mnie tatar musi mieć konsystencję i wyczuwalny smak mięsa - mówi PAP Life szef kuchni David Gaboriaud. Dlatego przygotowuje go z grubo siekanego mięsa i z jak najmniejszą liczbą dodatków, a podaje go z grzanką z bagietki na maśle.

Zdjęcie Tatar wołowy /©123RF/PICSEL

Składniki do przygotowania tatara dla 4 osób to: 200 g polędwicy wołowej, 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich, 2 łyżki posiekanego szczypiorku, kilka korniszonów, drobno posiekana szalotka, 1-2 łyżki oliwy z oliwek, sól i pieprz.

Reklama

Do zrobienia majonezu potrzebne będzie: żółtko, łyżka musztardy Dijon, oliwa, sok z cytryny i sól. Jako dodatki - bagietka, masło i sól.

Przygotowanie tatara zaczynamy od pokrojenia polędwicy w kostkę grubości ok. 1 cm. Mięso mieszamy ze szczypiorkiem, orzechami i szalotką. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Następnie dodajemy łyżkę oliwy z oliwek, mieszamy i odstawiamy do lodówki.

Teraz czas na majonez domowej roboty. Wystarczy wymieszać żółtko z musztardą, a następnie cały czas mieszając trzepaczką wlać oliwę cienkim strumieniem aż masa zgęstnieje. Na koniec doprawiamy do smaku solą, pieprzem i skrapiamy cytryną. Majonez przekładamy do rękawa cukierniczego i odstawiamy do lodówki.

Bagietkę kroimy w bardzo cienkie kromki, grillujemy na patelni na maśle, aż będzie chrupiąca.

- Przełóż tatara na talerz, wyciśnij kilka kropli majonezu i podawaj z grzanką - radzi szef kuchni.