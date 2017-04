Tradycyjne desery świąteczne w wersji bez glutenu i nabiału

Nie ma Świąt Wielkiej Nocy bez babki lub mazurka. Dbając o swoje zdrowie i dobre samopoczucie wcale nie trzeba rezygnować ze znanych i lubianych deserów. Warto zaskoczyć całą rodzinę i przygotować lekkie i smaczne ciasta bez nabiału i glutenu.

Zdjęcie Babka wielkanocna /materiały prasowe

Babka wielkanocna bezglutenowa, bez nabiału

Składniki 1 szklanka mąki sojowej

0,5 szklanki maki ryżowej

0,5 szklanki mąki kukurydzianej

1,5 szklanki cukru (lub 1 szklanka ksylitolu)

1 łyżeczka sody + 2 łyżeczki proszku do pieczenia bezglutenowego

Składniki mokre 3 łyżeczki mielonego siemienia lnianego (zalanego 0,5 szklanki gorącej wody)

0,5 szklanki oleju o neutralnym smaku

0,5 szklanki mleka ryżowego dopełnionego 0,5 szklanki gorącej wody

ubita woda po cieciorce

Sposób przygotowania

Wszystkie suche składniki mieszamy w dużej misce. Cały czas mieszając, dodajemy do nich: siemię lniane z olejem, mleko ryżowe wymieszane z wodę, ubitą wodę po cieciorce. Wszystko delikatnie mieszamy. Masę przekładamy do formy na babkę i pieczemy około 40 - 60 minut (aż patyczek po wbiciu w ciasto będzie suchy) w piekarniku z termoobiegiem, rozgrzanym do 180 stopni. Po wystudzeniu ciasto wyciągamy z formy.