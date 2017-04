Takie połączenie sprawi, że mięso będzie bardziej wyraziste w smaku!

Zdjęcie Roladki schabowe /materiały prasowe

Składniki schab bez kości (4 kotlety)

garść świeżego szpinaku

8 plasterków sera żółtego np. Gouda MSM Mońki

sól i pieprz do smaku

1 łyżka oleju

Składniki na sos wiosenny 100 g śmietankowego serka topionego np. MSM Mońki (4x25 g, mini-czteropak)

250 ml śmietanki słodkiej 18%

garść świeżych ziół: koper, natka, szczypior, bazylia, rozmaryn

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Serek rozpuścić w śmietanie, podgrzewając i często mieszając. Dodać posiekane zioła i doprawić do smaku. Kotlety cienko rozbić, doprawić solą i pieprzem, na każdy położyć liście szpinaku i po dwa plasterki sera. Zawinąć jak gołąbki, spiąć wykałaczkami i obsmażyć na oleju na złoty kolor. Następnie podlać szklanką wody i poddusić do miękkości (ok. 10 minut).Przed podaniem rozkroić i polać sosem.

Smacznego!