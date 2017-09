Zielona herbata cieszy się ogromną popularnością. Nie chodzi tylko o jej ciekawy smak, ale również o właściwości, które korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie – nie bez powodu w wielu kręgach nazywana jest „napojem młodości”. Wiele osób coraz częściej eksperymentuje w kuchni i wykorzystuje ten rodzaj herbaty nie tylko do przygotowywania napojów, ale i słodkich wypieków. Eksperci Ahmad Tea przedstawiają przepis na pyszne babeczki z dodatkiem zielonej herbaty.

Zdjęcie Babeczki z zieloną herbatą /materiały prasowe

Składniki 1,75 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżki sody

100 g pokrojonych drobno migdałów

125 g cukru pudru

1 szklanka zaparzonej herbaty np. Green Tea Pure Ahmad Tea London

1 szklanka mleka

1/3 szklanki oleju

1 jajko

1 łyżeczka zielonego barwnika spożywczego na bazie marcepanu i pasty migdałowej

1/3 szklanki wody

kilka kropli olejku migdałowego

Sposób przygotowania

W dużym naczyniu wymieszać mąkę, cukier puder, proszek do pieczenia, sodę oraz drobno posiekane migdały. W drugim naczyniu dokładnie zmiksować ze sobą olej, przestudzoną zieloną herbatę np. Green Tea Pure Ahmad Tea Lonodn, mleko, jajko oraz olejek migdałowy. Naturalny barwnik rozpuścić w 1/3 szklanki wody. Następnie połączyć ze sobą dokładnie wszystkie komponenty. Ciasto wlać do podwójnych papierowych foremek do 3/4 wysokości. Piec w temperaturze 200 stopni przez ok. 20 minut.