Posmakują każdemu!

Zdjęcie Złociste racuchy /©123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 porcji Składniki 2 szkl. bulionu

1 szkl. kaszki kukurydzianej

4 marchewki

2 gałązki natki

25 dag chudego twarogu

1 jajko

5 dag startego parmezanu

1/2 pęczka szczypiorku

2 łyżki oleju

sól

pieprz

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania

1. Marchewki obierz, opłucz, zetrzyj. Bulion zagotuj. Wsyp kaszkę i 1/2 marchewki. Gotuj 15 minut, aż kaszka zgęstnieje. Wystudź. Natkę opłucz, osusz, posiekaj. Twarożek utrzyj z 3 łyżkami wody. Wymieszaj go z resztą marchewki i natką. Przypraw solą oraz pieprzem.



2. Szczypiorek opłucz, osusz, posiekaj. Trochę zostaw do dekoracji, resztę dodaj do kaszki. Dołóż parmezan i jajko. Przypraw solą, pieprzem i gałką. Wymieszaj. Uformuj racuchy. Smaż je na złoty kolor na oleju. Podawaj z twarożkiem. Posyp odłożonym szczypiorkiem.