Pióra, perły i paryski szyk

​Kolorowe płaszcze, futra i farbowane na różne kolory pióra - to coś czym możemy wyróżnić się w tym sezonie. Projektanci proponują dodawać je do eleganckich i tych bardziej casualowy stylizacji. Oto przegląd najważniejszych jesiennych trendów.

Zdjęcie Futro jest zawsze dobrym wyborem na specjalne okazje /©123RF/PICSEL

- W tym sezonie pióra mogą występować, w każdej postaci. Mogą być przy casualowym t-shircie, wieczorowej sukni. Ten element można wykorzystać na różne sposoby - mówi Simona Nikołajewska, projektantka.

Projektanci wracają do paryskiego szyku. Obowiązkowym elementem garderoby stają się kapelusze i berety. Jako dodatek proponują perły, które już były modne latem. Jesienią stawiamy na mocne wyraziste kolory jak czerwień, bordo oraz niebieski. Bardzo popularnym odcieniem jest także granat, który jest alternatywą dla czerni.

- Świetnie sprawdza się łączenie nietypowych dla siebie kolorów np. jedwabny żakardowy garnitur w kolorze zielonym ozdobiony złotymi elementami i fioletowym futrem. Jest to nietypowe, bardzo ciekawe połączenie - opowiada Marta Boligłowa z marki Chaos.

- W The Designer Gallery zaprezentowaliśmy trendy na ten sezon w interpretacji młodych, polskich projektantów. Tu chcemy być blisko mody, sztuki, designu. Co sezon na korytarzach pojawiają się elementy sztuki. Chcemy przybliżyć ludzi do świata high fashion, który jest moją domeną - dodaje Katarzyna Sokołowska, dyrektor artystyczny The Designer Gallery w Galerii Mokotów.