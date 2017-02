4 naturalne sposoby na piękne zęby

​Już od dawna wiadomo,że sama pasta nie wystarczy,by mieć zdrowe i lśniące zęby. Dlatego warto regularnie fundować sobie również inne zabiegi pielęgnacyjne,które pomogą uporać się z najczęstszymi problemami stomatologicznymi.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Węgiel leczniczy wybieli szkliwo

2 pokruszone tabletki węgla zmieszaj z łyżeczką wody lub kroplą olejku goździkowego. Przygotowaną pastę nałóż na szczoteczkę i 3 minuty szczotkuj zęby. Potem wypłucz buzię i umyj zęby zwykłą pastą. Powtarzaj raz w tygodniu.

Płukanka z tymianku zahamuje paradontozę

Łyżkę tymianku zalej 200 ml wrzątku, przykryj i zostaw na 10 min. Gdy napar ostygnie, weź do ust jego niewielką ilość i wypłucz buzię. Po 3 min wymień porcję płukanki na nową. Płucz przez 15 min (najlepiej codziennie)

Olej kokosowy ochroni przed próchnicą

Po porannym myciu zębów zwykłą pastą weź do ust 2 łyżeczki oleju kokosowego. Następnie przez 20 min przelewaj olej w buzi, by dotarł do wszystkich zakamarków i przestrzeni między zębowych. Potem wypluj go i przepłucz usta ciepłą wodą.

Ocet jabłkowy odświeży oddech

Do szklanki ciepłej wody dodaj 2 łyżki octu jabłkowego i wypłucz mieszanką buzię.Rób tak zarówno przed myciem zębów, jak i wówczas,gdy czujesz, że musisz natychmiast odświeżyć swój oddech.