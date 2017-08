Czyścimy biżuterię łatwo, szybko i bez chemii

Pierścionki, kolczyki, wisiory – noszone przez całe wakacje pokryły się nalotem z potu, kosmetyków i pyłu. Usuń je skutecznie, ale i bezpiecznie.

ZŁOTO

Wykonaną ze szlachetnego kruszca biżuterię wystarczy namoczyć w wodzie z szarym mydłem (np. z płatkami mydlanymi lub resztką kostki), spłukać, a następnie starannie osuszyć miękką ściereczką. Szybsze rozwiązanie? Mydlany roztwór wlej do słoika, wrzuć biżuterię, kilkakrotnie potrząśnij naczyniem. Po spłukaniu wodą delikatnie osusz - gotowe!

BURSZTYNY

Oliwa z oliwek - kilka jej kropli wystarczy, by przywrócić blask zmatowionym bursztynom. Możesz wcześniej umyć je w wodzie z szarym mydłem, ale błyskawicznie je osuszaj! Sprawdzonym sposobem jest także przetarcie bursztynów szmatką zwilżoną spirytusem. Wytrzyj do sucha bawełną, natłuść olejkiem migdałowym.

RZEMIENIE

Przede wszystkim: nie stosuj wody, ani nie pocieraj skórzanej biżuterii (np. szczotką). Delikatnie możesz oczyścić np. skórzaną bransoletkę chusteczkami do pielęgnacji niemowląt. Skuteczne może okazać się glicerynowe mydło stosowane do... siodeł. Kupisz je w sklepie zoologicznym lub w takim z akcesoriami jeździeckimi (ok. 30 zł).

SZTUCZNE OCZKA

Będą pięknie lśnić, jeśli przetrzesz je wacikiem zwilżonym sokiem z cytryny. Możesz także posypać sztuczne oczka proszkiem do pieczenia, a następnie usunąć pył starą, suchą szczoteczką do zębów (ważne, by była bardzo miękka). Jeśli nalot nie znikł, posyp sodą oczyszczoną, delikatnie ją zwilż i wetrzyj w powierzchnię biżuterii.