Jak optycznie poprawić proporcje sylwetki?

Niewiele jest kobiet o idealnych sylwetkach. Każda z nas ma jednak swoje atuty, które powinna podkreślać oraz małe niedoskonałości, przysparzające wielu problemów podczas wyboru ubrań.

Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale każdy mankament twojej figury można łatwo zatuszować. Wystarczy dobrać odpowiednie stylizacje, a poczujesz się o niebo lepiej! Jeśli sama nie wiesz, czy dana część garderoby do ciebie pasuje, warto poradzić się specjalisty do spraw wizerunku. W tym przypadku specjalistki - Zofia Kulewicz - osobista stylistka i personal shopper, na swoim kanale na Youtube - ZOPFIA Stylistka, prezentuje wskazówki, dzięki którym optycznie poprawisz proporcje swojej sylwetki. Zadziwiające, jak niewiele potrzeba, by wyglądać szczuplej, atrakcyjniej i zyskać pewność siebie!

