Jak zatrzymać zapach perfum na dłużej?

Marzysz o tym, żeby ulubiony zapach perfum utrzymywał się na skórze całą dobę? A może chciałabyś zatrzymać na dłużej aromat mgiełki czy balsamu do ciała? Wiemy, jak to zrobić! Wystarczy kilka przydatnych trików, by codziennie roztaczać wokół siebie woń ukochanych kosmetyków.

Zdjęcie Dzięki kilku sprawdzonym trikom zapach będzie trzymał się dłużej /©123RF/PICSEL

Zanim rozpylimy perfumy, musimy koniecznie zadbać o nawilżenie skóry. Kiedy jest sucha, alkohol (główny składnik perfum) szybko ulatuje, a to oznacza mniejszą trwałość zapachu. Najlepiej sprawdzi się tutaj silnie nawilżający balsam lub wazelina, którą możemy nałożyć punktowo - za uszami i na nadgarstkach.



Gdzie rozpylać perfumy?



Miejsca, w których aplikujemy zapach też mają niebagatelne znaczenie dla jego trwałości. Wszelkie wody toaletowe, perfumy czy dezodoranty będą trzymać się lepiej na szyi, karku, w miejscach za uszami, na skroniach, ale też w zgięciach łokci, kolan i na nadgarstkach. Słowem - tam, gdzie łatwo wyczuć puls. Te miejsca nagrzewają się bowiem najszybciej.

Zdjęcie Wiele zależy od miejsca, w którym zaaplikujemy perfumy / ©123RF/PICSEL

Aby ulubiony zapach został z nami jak najdłużej, trzeba pamiętać także o włosach, które świetnie chłoną wszelkie aromaty (niestety także te nieprzyjemne). Świetnym trikiem jest skropienie szczotki lub grzebienia wybranym kosmetykiem i przeczesanie pukli. Warto również rozpylić perfumy przed sobą i po prostu wejść w zapachową mgiełkę.



Sprawdź nuty zapachowe



Niemałe znaczenie ma też sam zapach. Najszybciej ulatniają się nuty cytrusowe, natomiast do najtrwalszych należą piżmo, sosna, paczula, wanilia i nuty drewna. Warto mieć to na uwadze, wybierając nowy flakonik.

Zdjęcie Nie wszystkie olejki zapachowe mają taką samą trwałość / ©123RF/PICSEL

Przed długim dniem lub ważnym spotkaniem, warto wziąć gorącą kąpiel. Rozgrzana skóra dużo łatwiej wchłonie zapach balsamu, mgiełki czy perfum. Zaaplikowanych perfum nie należy także rozcierać, tylko pozostawić je do wyschnięcia i dopiero wtedy założyć np. szal.