Pozycje, które pozwolą nam szybko odzyskać oddech

Gdy czujemy, że zaczynamy mieć duszności, stańmy lub usiądźmy w taki sposób, który spowoduje ograniczenie pracy klatki piersiowej na rzecz oddechu przeponą.

Mimo odczuwanych duszności, starajmy się zachować spokój

Pozycja z podparciem

Stajemy z tyłu krzesła. Pochylamy się do przodu i opieramy wyprostowane ręce na jego oparciu. Jeśli nie mamy pod ręką krzesła, możemy wykorzystać do tego celu stół lub ławkę. Podczas opierania się trzymamy ramiona blisko klatki piersiowej (jak gdyby na "baczność"). To ją stabilizuje, co dodatkowo pomaga pozbyć się duszności.

Pozycja sportowca po forsownym biegu

Stajemy w rozkroku. Pochylamy się i opieramy wyprostowane ręce nieco powyżej kolan.

Pozycja woźnicy

Siadamy na krześle. Nogi są zgięte w kolanach pod kątem prostym. Zgięte łokcie opieramy na kolanach. Staramy się przy tym nimi na nie naciskać. Powoduje to, że klatka piersiowa zostaje obciążona, dzięki czemu automatycznie przestawiamy się na oddychanie przeponą i... odzyskujemy swobodny oddech!

Mimo odczuwanego dyskomfortu, starajmy się zachować spokój. Zdenerwowanie powoduje wtórne spłycenie oddechu i przyspieszoną pracę serca.



Rady na przyszłość

1. W słoneczne dni chodźmy na spacer wcześnie rano lub późno wieczorem. Stężenie powstającego pod wpływem słońca ozonu jest największe w środku dnia.



2. Miejskie wycieczki skracajmy do 3-4 godzin. Nie spędzajmy wśród spalin samochodowych całego dnia (zwłaszcza jeśli jest upalnie i bezwietrznie).



3. Zamiast grilla węglowego używajmy elektrycznego lub gazowego (z certyfikatem niskiej emisji dwutlenku węgla). Rzadziej sięgajmy po mięsne przysmaki - częste jedzenie kiełbasy sprzyja dusznościom.



4. Planujmy urlop w zgodzie ze swoimi zdrowotnymi ograniczeniami. Jeśli mamy astmę na tle alergii na pyłek roślin - nad morzem, w górach (pow. 1000 m. n. p. m.) lub w pobliżu lasu iglastego. Przy problemach z sercem - na nizinach, gdzie duże przestrzenie gwarantują dobry przewiew powietrza, a także np. nie trzeba się wspinać pod górę.