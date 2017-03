Wiosenne porządki – małe zmiany, wielkie rezultaty

W końcu nadeszła długo oczekiwana wiosna. Dla wielu z nas jest to najlepszy czas na wykonanie gruntownych porządków. Jednak, aby nie były dla nas tylko utrapieniem, warto podejść do nich metodycznie. Podpowiadamy, jak sprytnie poukładać przedmioty w garderobie, kuchni, łazience, by stworzony ład utrzymał się w mieszkaniu jak najdłużej.

Zdjęcie W łażience trudno utrzymać porządek, ale nie jest to niemożliwe! /materiały prasowe

Po okresie zimowym uporządkowania wymaga przede wszystkim garderoba. Ciepłe ubrania chowamy głębiej, a wiosenne wyciągamy z zakamarków szafy. Jest to czynność, od której najczęściej zaczynamy inaugurację nowej pory roku. Zabierając się za wiosenne porządki warto skorzystać też z innych rozwiązań, które sprawią, że domowa przestrzeń zostanie właściwie zagospodarowana.

Drążki nie tylko na koszule

Podstawowym udogodnieniem, na które warto się zdecydować podczas segregacji odzieży w szafie są drążki - najpopularniejszy sposób na przechowywanie koszul, sukienek, marynarek, ale też spódnic i spodni, których czasami lepiej nie składać. Odzież wisząca na drążkach się nie gniecie, a dodatkowo można ją szybko zlokalizować, bez konieczności przekładania jej z miejsca na miejsca. Praktycznym wariantem jest umieszczenie drążków na różnych wysokościach, co pozwala zaoszczędzić w szafie cenne miejsce. Zabierając się za porządki, warto zwrócić też uwagę na to, z jakiego tworzywa wykonane są wieszaki, na których wisi nasza odzież. Tych obitych materiałem używajmy do ubrań z delikatnych tkanin, plastikowych do koszul i lekkich marynarek, a mocnych, drewnianych wieszaków do kurtek czy garsonek.

"Niezwykłe" szuflady i pudełka

Niestety, to właśnie małe, porozrzucane rzeczy mogą tworzyć wielki bałagan. Jest kilka sposobów na ich rozlokowanie. Tradycyjne szuflady możemy wzbogacić dodatkowymi akcesoriami np. specjalnymi przekładkami na bieliznę, czy biżuterię. Możemy je też zastąpić wysuwanymi koszami. Jeśli jednak nie mamy praktycznych szuflad lub już je zapełniliśmy, alternatywą mogą być pudełka, które również pozwolą uporządkować drobiazgi, a jednocześnie mogą stanowić ciekawą ozdobę garderoby lub szafy.

Gdzie schować paski, a gdzie trzymać buty

Paski, krawaty czy apaszki dobrze trzymać w jednym miejscu. Idealnym wręcz sposobem na ich przechowywanie jest skorzystanie ze specjalnych wieszaków. Dzięki nim unikniemy nerwowych poszukiwań i wyciągania z szafy pogniecionych akcesoriów. Bardzo praktyczne są także wysuwane półki na obuwie. Oddzielenie butów od reszty rzeczy, to istotny aspekt, nie tylko praktyczny, ale też higieniczny.

Systemowy porządek w kuchni

Osoby, które lubią gotować lub po prostu spędzać czas w kuchni wiedzą, jak ważny jest ład i właściwe ułożenie przedmiotów w tym pomieszczeniu. Dla nich kluczowe mogą okazać się funkcjonalnie zaaranżowane systemy meblowe. Poczciwe półki powoli odchodzą bowiem do lamusa.



- Zazwyczaj w przestrzeni kuchennej montowane są szafki dolne w wersji z drzwiczkami, ale coraz popularniejsze są wersje z samymi szufladami o różnych szerokościach i głębokościach lub w wersji mieszanej z drzwiczkami i szufladami w wybranych modułach - tłumaczy Anna Wróbel, projektantka mebli z firmy Komandor - Nawet wąskie przestrzenie będą funkcjonalne, jeśli zamontujemy w nich wysuwne kosze cargo, a szuflady pomieszczą więcej, kiedy włożymy do nich organizery z przegrodami - dodaje Anna Wróbel.

Pięć kuchennych stref

Przemieszczanie się po kuchni ułatwi też wydzielenie kilku stref: przechowywania żywności, chowania przedmiotów użytku codziennego, zmywania, przygotowywania posiłków, a także strefę gotowania i pieczenia. Zaaranżowanie nowego układ pomieszczenia może wymagać co prawda jego przeorganizowania, ale jak przekonują eksperci, jest to gra warta świeczki.



- Układ 5 stref nie jest przypadkowy, wynika z logiki i chronologii w przygotowywaniu posiłków oraz maksymalnego wykorzystania ergonomii wnętrza. Nawet w małej kuchni zachowanie wskazanego wcześniej podziału podniesie znacznie jej funkcjonalność oraz jakość i wydajność naszej pracy - podkreśla Anna Wróbel.



Pojemna szafka w łazience to podstawa

Nie sposób sobie wyobrazić łazienki bez szafek. Ciekawym rozwiązaniem są szuflady z przegródkami, które porządkują przedmioty według pomysłu użytkownika. Wszystko jest wówczas w zasięgu wzroku (i ręki), szczególnie, gdy szafka znajduje się pod umywalką - a przecież bardzo często tak właśnie się dzieje. W mniejszych łazienkach, czy trudniejszych do zaaranżowania przestrzeniach sprawdzają się także szafki z lustrem, zwłaszcza te na wymiar, które pełnią jednocześnie dwie funkcje.

Łazienkowe drobiazgi razem

W łazience trudno utrzymać ład i porządek, bowiem liczba znajdujących się tam drobiazgów sprawia, że szybko może powstać w niej chaos. W małych pomieszczeniach liczy się każdy centymetr, dlatego warto wykorzystać specjalne haczyki montowane na rurach czy ścianach, do zawieszenia np. koszyczków na kosmetyki. Drobne przedmioty wykonane z metalu (wsuwki, gumki do włosów, czy przyrządy do pielęgnacji dłoni) możemy zgromadzić na magnetycznej półce. Alternatywą mogą być też mniejsze, ozdobne słoiki lub pojemniki. Ważne, by żaden drobiazg nie leżał osobno.

Nigdy więcej problemów z odkurzaczem i żelazkiem

Sprzęty te potrafią być wyjątkowo niesforne i wręcz zagracać wnętrze, przez co bywają przestawiane z kąta w kąt, a przecież mogą mieć swoje stałe miejsce. Wówczas po pierwsze, zajmują mniej miejsca, a po drugie - każdy wie, gdzie ich szukać. W szafie - najlepiej tej znajdującej się w korytarzu - możemy wydzielić specjalną przestrzeń gospodarczą dla sprzętów, z którymi nie wiemy często co zrobić. Wyjątkowo przydatnymi akcesoriami są specjalne uchwyty i wieszaki na rurę od odkurzacza czy żelazko.

To, czy wiosenne porządki zakończą się sukcesem, zależy głównie od dyscypliny domowników. Warto jednak dostosować się do kilku wyżej wskazanych rad, które na pewno ułatwią życie i pozwolą zaoszczędzić czas.