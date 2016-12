Czym możesz poczęstować swojego pupila w święta?

W święta nasze stoły uginają się pod ciężarem pysznych wigilijnych potraw. Nasze psy wodzone swoim doskonałym zmysłem węchu zwykle towarzyszą nam przy nich, domagając się przysmaków do skosztowania.

Zdjęcie Wszystkie potrawy zawierające toksyczne produkty dla psów są potencjalnie niebezpieczne. /©123RF/PICSEL

Magdalena Tyrała: Jakim daniem możemy poczęstować naszego pupila?

Olga Lasek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Katedra Żywienia i Dietetyki: - Generalnie resztki ze stołu nie powinny stanowić więcej niż 10 proc. dobowej dawki psa/ kota. Czasami trudno się oprzeć wielkim, "proszącym" oczom naszego pupila, dlatego wydaje mi się, że kawałeczek świątecznej ryby czy mięsnych przysmaków nie powinno im zaszkodzić.

Czego z wigilijnych potraw psu dać absolutnie nie wolno, bo może mu zwyczajnie zaszkodzić?

- Wszystkie potrawy zawierające toksyczne produkty dla psów są potencjalnie niebezpieczne. Toksyczne dla psów są: siarkowe związki w cebuli i czosnku, teobromina w czekoladzie, zwłaszcza gorzkiej, kakao, również ciasta oraz dotychczas niezidentyfikowana nefrotoksyna w winogronach i rodzynkach.

A jak jest w tej kwestii z kotem - co może, a czego jeść mu kategorycznie nie wolno w trakcie wigilijnej wieczerzy i dlaczego?

- Podobnie jak u psów, koty nie powinny być karmione resztkami ze stołu. Koty i psy mogą wykazywać niepożądane reakcje na pokarm nazywane idiosynkrazją pokarmową np. na przyprawy zawarte w posiłkach dla ludzi. Objawiają się one głównie problemami skórnymi (wysypka, świąd) i odpowiedzią ze strony układu pokarmowego (biegunka, wymioty).

Rybę zawierającą ości można czy nie?

- Nie zaobserwowano poświątecznych problemów z ośćmi u psów i kotów. Zatem ryzyko, że ości mogą utkwić w przewodzie pokarmowym jest małe. Zwłaszcza koty dobrze radzą sobie z jedzeniem ryby z ością.

Po wigilijnej kolacji rozpakowujemy prezenty. Właściciele czworonogów często nie zapominają także o swoich czworonożnych przyjaciołach. Wybór łakoci dla zwierząt w sklepach jest ogromny. Jakie przysmaki najlepiej podarować psu, a jakie kotu?

- Stosując smakołyki dla psów i kotów należy pamiętać, że to produkty, które są dodatkowym źródłem energii. Dlatego nie należy ich stosować w nadmiarze. W sklepie zoologicznym jest duży wybór smakołyków, ale należy wybierać najbardziej naturalne. Im uboższy skład, tym lepiej. Mogą to być również dodatki wzbogacające dietę w niezbędne składniki, takie jak nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy. Ponadto można samemu przygotować smakołyki dla psów np. ciasteczka z wątróbki.

- Dobrym rozwiązaniem dla psów są gryzaki. Praktycznie nie dostarczają energii, a dodatkowo zaspokajają naturalną potrzebę psów do gryzienia, szarpania, żucia. Psy powinny "pracować szczęką" ok 3 h dziennie, a stosowanie karm przemysłowych tego nie zapewnia.

Jakich przysmaków nie prezentować naszym pupilom?

- Osobiście jestem przeciwniczką czekolad dla pupili. W sklepach zoologicznych można kupić czekoladę bez teobrominy. To zupełnie nieuzasadnione, bo taki produkt zastępczy dodatkowo może spowodować złe nawyki - psy mogą "skusić się" na ludzką czekoladę. Statystyki wskazują, że najczęściej do zatrucia teobrominą u psów dochodzi po Świętach Bożego Narodzenia oraz Walentynkach - w czasie, w którym obdarowujemy się czekoladkami i są one łatwo dostępne dla naszych pupili.



Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji akcji ogólnopolskiej zbiórki karmy na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Akcja "Burek sam nie poprosi o pomoc", którą organizuje portal Interia oraz Fundacja Psi Los, potrwa do 15 lutego 2017 roku.



JAK MOŻESZ POMÓC?



Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach i przytuliskach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki Tobie przysłowiowy Burek otrzyma pełną michę karmy!

W tytule wpłaty określ wybrane schronisko czy przytulisko, które chcesz wesprzeć!



Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

30-071 Kraków, ul. Rolnicza 4/23



Nr rachunku bankowego: 14 2490 0005 0000 4500 5927 8863

Przelewu możesz dokonać także tutaj, jak również tu.



Więcej informacji znajdziecie na stronie:

www.burek.psilos.org

Koniecznie weź udział w naszym konkursie fotograficznym! Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje



SCHRONISKA I PRZYTULISKA:



Azyl psiaków szukających domu w Augustowie;

Fundacja "Jedno Serce Nie Da Rady" w Białymstoku;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu;

Przytulisko dla Psów i Kotów w Harbutowicach;

Schronisko dla Zwierząt "AS" w Kłomnicach;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie;

Przytulisko dla Bezdomnych Zwierząt w Łętkowicach;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach Wielkopolskich;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psi Raj" w Pasłęku;

Społeczne Schronisko dla Zwierząt w Rudzie Śląskiej;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu;

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach;

Fundacja "Duch Leona" w Dobrej Woli.