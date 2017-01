Przejmujący apel Adama Nawałki

Zima to najtrudniejsza pora roku dla schroniskowych czworonogów. Ilość karmy w schroniskach jest zdecydowanie nie wystarczająca. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zapotrzebowanie na nią jest o wiele większe niż w sezonie letnim. Nie pozwólmy naszemu Burkowi umrzeć z głodu - tymi słowami Adam Nawałka - selekcjoner i trener reprezentacji Polski w piłce nożnej - zachęca do zaangażowanie się w akcję "Burek sam nie poprosi o pomoc".

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji ogólnopolskiej zbiórki karmy na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Wszystkie zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup jedzenia dla schroniskowych Burków. Akcja, którą organizuje portal Interia oraz Fundacja Psi Los, potrwa do 15 lutego 2017 roku.

Fundacja Psi Los wytypowała najbardziej potrzebujące schroniska i przytuliska, które zapewniają tymczasowy dom dla wielu bezdomnych i niechcianych zwierząt. Trafiają tam psy i koty, które się zagubiły i czekają na swoich dotychczasowych właścicieli, ale i te, które zostały przez nich porzucone. To miejsca, do których przyjmowane są także zwierzęta w kiepskiej kondycji, potrzebujące kosztownego leczenia, karmy czy akcesoriów.



Osoby opiekujące się czworonogami starają się zapewnić swoim podopiecznym, jak najlepsze warunki bytowania, fachową opiekę i bezpieczeństwo. Ich marzeniem jest podarować czworonogom to, czego najbardziej potrzebują - prawdziwego domu. Jednak, jeśli jest to niemożliwe, starają się oprócz miłości, ofiarować codziennie pełną miskę karmy. Pomóżmy im w tym



JAK MOŻESZ POMÓC?



Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach i przytuliskach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki Tobie przysłowiowy Burek otrzyma pełną michę karmy!

W tytule wpłaty określ wybrane schronisko czy przytulisko, które chcesz wesprzeć!



Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

30-071 Kraków, ul. Rolnicza 4/23



Nr rachunku bankowego: 14 2490 0005 0000 4500 5927 8863

Przelewu możesz dokonać także tutaj, jak również tu.



Więcej informacji znajdziecie na stronie:

www.burek.psilos.org

SCHRONISKA I PRZYTULISKA. KTÓRYM MOŻESZ POMÓC:



Azyl psiaków szukających domu w Augustowie;

Fundacja "Jedno Serce Nie Da Rady" w Białymstoku;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu;

Przytulisko dla Psów i Kotów w Harbutowicach;

Schronisko dla Zwierząt "AS" w Kłomnicach;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie;

Przytulisko dla Bezdomnych Zwierząt w Łętkowicach;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach Wielkopolskich;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psi Raj" w Pasłęku;

Społeczne Schronisko dla Zwierząt w Rudzie Śląskiej;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu;

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach;

Fundacja "Duch Leona" w Dobrej Woli.



Akcję koordynuje Magdalena Tyrała