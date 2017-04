Zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji mającej na celu pomaganie zwierzętom w schroniskach. Wystarczy, że kupisz koszulkę, torbę lub poduszkę!

Sprawdź, dlaczego warto przytulić zwierzaka

Akcja ,,Przytul Zwierzaka" ma na celu przybliżenie tematu adopcji bezdomnych zwierząt. Schroniska są pełne porzuconych i skrzywdzonych psów i kotów, które z dnia na dzień przestały być atrakcją dla ich właścicieli i straciły swój dom. Potraktowane okrutnie, niejednokrotnie porzucone na poboczu drogi bądź w lesie, w schronisku próbują na nowo odzyskać zdrowie, radość życia i wiarę w człowieka.

Otaczane są troskliwą opieką, regularnie szczepione, sterylizowane oraz wyprowadzane na spacery. Tutaj uczą się na nowo współżycia z człowiekiem, co umożliwia im ponowne znalezienie przyjaznego domu. W schroniskach w całej Polsce mieszkają psy i koty, które macie szansę uszczęśliwić!

Zysk z każdej sprzedanej koszulki, poduchy bądź torby zasili konta schronisk i jest przeznaczony na koszta związane z przygotowaniem zwierząt do adopcji.

Kupując koszulkę, poduchę, bądź torbę w naszej kampanii okazujesz miłość bezdomniakom i sprawiasz, że nie są głodne! Pomóż nam wypromować akcję! Liczymy na ciebie!

25 zł brutto - dokładnie tyle z każdej sprzedanej koszulki, poduchy lub torby przekazujemy na naszą kampanię. Z tej kwoty 20zł brutto przekazujesz bezpośrednio na cel kampanii, jakim jest wsparcie finansowe fundacji lub schroniska.



Ale cel to nie wszystko. By go zrealizować, konieczne są skuteczne działania marketingowe promujące kampanię. Pozostałe 5 zł brutto przekazujemy właśnie na cele związane z promocją wspieranej akcji, by mogła ona zakończyć się powodzeniem. Akcje marketingowe i PR-owe niezbędne do realizacji kampanii zakończonej sukcesem, to wszystko mieści się w kwocie 5 zł brutto.

