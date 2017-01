Wybierz zdjęcie najbardziej wzruszającego zwierzaka!

Zapraszamy do drugiego etapu konkursu zorganizowanego w ramach akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc". Koniecznie zagłosuj na ulubione zdjęcie i weź udział w zbiórce na rzecz bezdomnych zwierząt.

W pierwszym etapie nasi użytkownicy nadsyłali zdjęcia swoich zwierzaków. Spośród kilkuset nadesłanych prac wyłoniliśmy 30 tych najbardziej wzruszających zdjęć.



Niech wygra autor najlepszego zdjęcia!



Zachęcamy do głosowania na ulubione zdjęcia. Pomóżcie wygrać autorowi tego najlepszego.

Głosowanie zakończymy 6 lutego, a już 13 lutego poznamy zwycięzców konkursu!

Konkurs odbywa się w ramach akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc", którą organizuje portal Interia wraz z Fundacją Psi Los.

Akcja "Burek sam nie poprosi o pomoc"



Zima to najtrudniejsza pora roku dla schroniskowych czworonogów. Ilość karmy w schroniskach jest zdecydowanie niewystarczająca. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zapotrzebowanie na nią jest o wiele większe niż w sezonie letnim.



Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału już w IV edycji ogólnopolskiej zbiórki karmy na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Wszystkie zebrane środki przeznaczone zostaną, jak co roku, na zakup jedzenia dla schroniskowych Burków. Akcja potrwa do 15 lutego 2017 roku.



JAK MOŻESZ POMÓC?



Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach i przytuliskach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie przysłowiowy Burek otrzyma pełną michę karmy!



W tytule wpłaty określ wybrane schronisko/przytulisko, które chcesz wesprzeć!



Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

30-071 Kraków, ul. Rolnicza 4/23



Nr rachunku bankowego: 14 2490 0005 0000 4500 5927 8863

Przelewu możesz dokonać także tutaj, jak również tu.



Więcej informacji znajdziecie na stronie:

www.burek.psilos.org



W zeszłym roku uzbieraliśmy 35 418,09 zł! Poznaj szczegóły zeszłorocznej akcji

SCHRONISKA I PRZYTULISKA. KTÓRYM MOŻESZ POMÓC

Fundacja Psi Los wytypowała najbardziej potrzebujące schroniska i przytuliska, które zapewniają tymczasowy dom dla wielu bezdomnych i niechcianych zwierząt:



Azyl psiaków szukających domu w Augustowie;

Fundacja "Jedno Serce Nie Da Rady" w Białymstoku;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu;

Przytulisko dla Psów i Kotów w Harbutowicach;

Schronisko dla Zwierząt "AS" w Kłomnicach;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie;

Przytulisko dla Bezdomnych Zwierząt w Łętkowicach;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach Wielkopolskich;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psi Raj" w Pasłęku;

Społeczne Schronisko dla Zwierząt w Rudzie Śląskiej;

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu;

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach;

Fundacja "Duch Leona" w Dobrej Woli.

Akcję koordynuje Magdalena Tyrała