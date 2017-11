Idealna pora na ślub? Podpowiadamy, kiedy warto zorganizować wesele

Wybór daty ślubu to dla młodej pary nie lada wyzwanie. W końcu wszyscy nowożeńcy marzą, aby ten dzień był jedyny i niepowtarzalny. Kiedy zatem zorganizować ceremonię ślubną, czy istnieje niezawodna pora roku?

Pora roku, w której organizujemy ślub nie ma dużego znaczenia. Ważne by zapamiętać ten szczególny dzień na całe życie

Wśród wielu młodych par utarło się przekonanie, że najlepszą porą na ślub jest późna wiosna lub lato. Tymczasem sezon zimowy ma w sobie olbrzymi potencjał, a atutów ceremonii ślubnej w zimowej odsłonie jest od groma. Niższe ceny usług, większy wybór wykonawców z pierwszej ligi, dogodniejsze godziny u fryzjera czy makijażystki, świąteczne dekoracje restauracji i ulic, które pozwalają na rezygnację z części dekoracji, to tylko początek długiej listy zalet ślubu w zimie.

Zimowe wesele pod znakiem atrakcji

Wyobraźmy sobie biały puch, okalający zbocza wzgórz i wirujące śnieżne płatki. Właśnie taką niezapomnianą, baśniową scenerię dostarcza nam zima. Kluczem jest jednak wybór odpowiedniego miejsca, które w pełni uroki zimowego klimatu uwidoczni. Kiedy rozważamy wesele w górach, jako pierwsze na myśl przychodzą nam Tatry, szczególnie ich stolica, czyli Zakopane. Tymczasem, nowożeńcy powinni zwrócić uwagę na okolice Kotliny Jeleniogórskiej, słynącej z licznych atrakcji turystycznych i malowniczych widoków.

- Magia wesela w górach działa - mówi Joanna Hoc-Kopiej, ekspert Dworu Korona Karkonoszy, lidera w organizacji wesel na Dolnym Śląsku. - Nowożeńcy doceniają zachwycające krajobrazy i wyjątkową lokalizację, która szczególnie zimą, pozwala na realizację najbardziej nietuzinkowych pomysłów. Wesele połączone z wypadem na narty czy lodowisko, to niebanalne propozycje dla rodziny i najbliższych. Z kolei na sympatyków nart biegowych czekają profesjonalne trasy, których w okolicach Karpaczu czy Jakuszyc, nie brakuje. Dlatego też, chcąc w pełni podkreślić zimową aurę, młoda para wybiera na organizację ceremonii ślubnej właśnie salę weselną, usytuowaną nieopodal całorocznych bądź dośnieżanych stoków. Popularnością cieszą się także poprawiny przy ognisku, z grzanym winem lub piwem. Atrakcjami dla młodszych gości mogą być bitwy na śnieżki czy wspólne lepienie bałwana. Dobrą zabawę dla weselników zagwarantują także przejażdżki bryczką czy kulig - dodaje ekspert.

Ślub organizowany w zimie niesie za sobą wiele korzyści

Świętowanie na całego, do białego rana!

Wszystkie te pary, które rozważają uroczystość weselną w porze zimowej, często przekonuje możliwość połączenia przyjęcia z rodzinną wigilią. Wyjątkowa atmosfera, nastrój świąt i czas pojednania sprawiają, że choć na chwilę zapominamy o troskach, prym wiedzie uczucie magii i podniosłość chwili. Coraz więcej młodych decyduje się także na zorganizowanie ceremonii ślubnej w przerwie świąteczno-sylwestrowej, gdy większość z nas ma wolne, bądź podczas sylwestrowej nocy, która często symbolizuje początek nowego rozdziału w życiu. Towarzyszą nam wtedy głębokie przemyślenia, stawiamy sobie nowe cele i składamy obietnice najbliższym - podobnie jest w dniu zawarcia związku małżeńskiego. Dodatkowo weselnicy będą na pewno zachwyceni faktem, że o to co będą robić w Sylwestra martwić się już nie muszą

-Zapraszanie gości na wesele to dla mnie najprzyjemniejsza rzecz w ślubnym przedsięwzięciu. Szczególnie miło wspominam moment, w którym goście chwalili wybór oryginalnego terminu. Wielu z nich o sylwestrowej zabawie myśli dopiero po świętach, dlatego zaaranżowanie w tym dniu przyjęcia weselnego, było ogromnym zaskoczeniem i poniekąd ulgą, że ta decyzja została za nich podjęta. Z resztą, wielu śmiało się, że zadbaliśmy o to, aby Pan Młody nigdy nie zapomniał o naszej rocznicy - komentuje Justyna Babiuch, przyszła, sylwestrowa panna młoda.

Niebanalną atrakcją na sylwestrowym weselu, korespondującą z zimowym klimatem, może być efektowny bar lodowy. Sprawdzą się także widowiskowe spektakle - przeprowadzane na oczach gości specjalne pokazy rzeźbienia w lodzie. Na popularności zyskują również wesela organizowane w okresie karnawału. Często wybieranym motywem przewodnim takiego przyjęcia jest styl glamour. Wszechobecny błysk, mieniące się ozdoby, cyrkonie czy perły są atrakcyjnym elementem dekoracji sali, ale także wspaniałym akcentem sukni ślubnej czy garnituru.

Ważne, by sala weselna wprawiała gości w niepowtarzalny klimat

Ciekawym pomysłem jest także bal kostiumowy - kreacje z przełomu lat 20. i 30. XX wieku czy stroje rodem z baśni, sprawią, że nasi gości z pewnością poczują się wyjątkowo, niczym w innej epoce. Jeśli rozważymy jeszcze pokaz tańca towarzyskiego, połączony z nauką tańca na wesoło, prowadzoną przez profesjonalistów, sukces wesela mamy gwarantowany. Niższe ceny usług weselnych zimą to także możliwość, by wygospodarować budżet na bardziej wyszukane menu, podróż poślubną czy dodatkowe atrakcje. Jeśli marzy nam się wesele w stylu rustykalnym, to pomyślmy nad obfitującym w różnorodności wiejskim bufecie. W klimat idealnie wpiszą się także przejażdżki saniami czy ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i grzanym winem. Idealnym dopełnieniem rustykalnego wesela będzie występ lokalnej kapeli ludowej.

W polskim klimacie trudno o idealną porę na ślub. Miesiące letnie, często rezerwowane z powodu daty z kilkuletnim wyprzedzeniem, wcale nie gwarantują pięknej pogody. Burze czy upały najbardziej rozczarowują właśnie te pary młode, które organizują wesele latem. Dlatego warto przeanalizować jakie możliwości daje ślub zimową porą i nabrać dystansu do aury, na którą przecież nie mamy żadnego wpływu