Wróć do pracy - warto!

Czasem chcesz, a czasem musisz zdecydować się na przerwę w pracy. Niezależnie od tego, jak by ona nie była długa, możesz chcieć wrócić do aktywności zawodowej. Masz wątpliwości jak się do tego zabrać? Zobacz, jak w podjęciu tego kroku mogą ci pomóc Fundusze Europejskie.

Zdjęcie Powrót do pracy po przerwie nie jest łatwy, ale to nie znaczy, że nie jest możliwy /©123RF/PICSEL

Wiesz, że warto

Wiele z nas z różnych powodów decyduje się na zostanie na jakiś czas w domu i rezygnację z zatrudnienia. Niektóre z nas są do tego zmuszane brakiem pracy czy jej kiepskimi warunkami. Ale przyczyny mogą być też inne - własna decyzja, problemy zdrowotne, sprawy rodzinne... długo by wymieniać. Pamiętaj jednak, że - niezależnie od powodu czy okresu tej przerwy - masz szansę ponownie wrócić do aktywności zawodowej. Pewnie nie trzeba cię przekonywać, że warto. Dzięki pracy możesz się dalej rozwijać, realizować się w swoich umiejętnościach, wykorzystywać swoją wiedzę, utrzymywać kontakty i znajomości. Niebagatelne znaczenie ma też aspekt finansowy - raz, że masz stałą pensję, a dwa, że każdy rok pracy dłużej daje ci lepsze zabezpieczenie emerytalne.





Z dofinansowaniem będzie łatwiej

Powrót do pracy po przerwie, zwłaszcza jeśli była długa, nie jest łatwy. Ale to nie znaczy, że nie jest możliwy. Spróbuj zacząć od przeanalizowania swoich potrzeb: Co ułatwi ci powrót do pracy? Podsuniemy ci kilka pomysłów i trochę gotowych rozwiązań.

Konieczność odświeżenia wiedzy?

Chyba każda praca wiąże się z potrzebą stałego odświeżania i aktualizowania wiedzy. Jeśli na jakiś czas stracisz kontakt ze swoim wyuczonym czy wypracowanym w toku doświadczenia zawodem, to na pewno przyda się trochę teorii, dzięki której przypomnisz sobie najważniejsze informacje. W projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich możesz znaleźć różne szkolenia, których celem jest podniesienie, zdobycie czy aktualizacja kompetencji zawodowych. Szkolenia przygotowujące do powrotu do różnych zawodów są też jednym z narzędzi aktywizacji zawodowej osób nie pracujących.

Powrót do praktyki?

Mówi się, że wiedza to jedno, a praktyka to drugie. Kiedy nie masz na stałe kontaktu z zadaniami czy czynnościami w danym zawodzie, możesz wyjść z wprawy W takiej sytuacji z pomocą przychodzą dofinansowane staże. Są one także jednym z narzędzi aktywizacji zawodowej. Na stażu masz możliwość zapoznania się z pracą od strony praktycznej i lepszego przygotowania się do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze.

Co się dzieje na rynku pracy?

Nie ulega wątpliwości, że rynek pracy się zmienia. Kilkanaście lat temu potrzebowaliśmy wielu nauczycieli i pedagogów. Wiele z nas podjęło studia pedagogiczne. Teraz, kiedy liczba dzieci w szkołach się zmniejsza, zapotrzebowanie na ten zawód jest już znacznie mniejsze. Za to coraz częściej poszukiwani są np. specjaliści ze znajomością języków obcych czy handlowcy i marketingowcy. Jeśli nie śledzisz na bieżąco zmian na rynku pracy, może być ci trudniej zorientować się, w którym kierunku powinnaś pójść. Krótko mówiąc - chcesz znów być aktywna zawodowo, ale nie wiesz, gdzie jesteś najbardziej potrzebna, gdzie ci będzie najłatwiej zacząć oraz w jakich zawodach wykorzystasz swoje silne strony. Na szczęście w większości projektów unijnych możesz liczyć na pomoc doradcy zawodowego. Rozmowa z nim na pewno pomoże ci określić własny kierunek rozwoju. Jeśli będziesz wiedziała, gdzie szukać pracy, na pewno znajdziesz ją łatwiej. Doradca zawodowy podpowie ci również, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak dopracować twoje cv czy list motywacyjny.





Wzmocnienie pewności siebie i większa motywacja?

Czasem po prostu się obawiasz. Nie wiesz, czy dasz radę, martwisz się ewentualnym niepowodzeniem. To naturalne. Dlatego warto skorzystać z poradnictwa psychologicznego albo spotkać się z coachem zawodowym, który pomoże ci wydobyć twoją pewność siebie i motywację do powrotu do pracy. Takie spotkania także najczęściej są przewidziane w projektach unijnych dla osób niepracujących.

Zdjęcie Coach zawodowy pomoże ci wydobyć pewność siebie do powrotu do pracy / ©123RF/PICSEL

Wykorzystaj szansę

Wszystkie możliwości wsparcia, o których przed chwilą czytałaś, znajdziesz w projektach unijnych. Na dodatek zwykle możesz z nich skorzystać "w pakiecie". O aktualne projekty unijne, z których będziesz mogła skorzystać, zapytaj w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Możesz też udać się do swojego urzędu pracy, albo do innej instytucji, która wspiera osoby niepracujące. Dzięki środkom unijnym urzędy pracy, jak i np. agencje zatrudnienia, fundacje czy stowarzyszenia, pomagają m.in. w powrocie do pracy. Pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia będzie analiza twojej indywidualnej sytuacji i opracowanie planu dla ciebie. Po drodze pojawią się różne (dopasowane do ciebie) formy pomocy. Dofinansowanie pochodzi ze środków programu regionalnego w twoim województwie.

To naprawdę działa

Na dowód, że to naprawdę działa, chcemy opowiedzieć ci historię Pani Marty Kuklicz z Krakowa. Wzięła ona udział w projekcie "Życie zaczyna się po 50-tce", który realizuje Galicyjskie Centrum Edukacji w ramach małopolskiego programu regionalnego. Pani Marta ma ponad 50 lat i od dłuższego czasu nie pracuje. Za namową znajomej, postanowiła to zmienić.

- Jak się pani dowiedziała o projekcie?

Dowiedziałam się od znajomej, która również uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Galicyjskie Centrum Edukacji i bardzo polecała innym osobom udział w nim

- Dlaczego zdecydowała się pani wziąć w nim udział?

Ponieważ byłam osobą bezrobotną, postanowiłam zdobyć nowe umiejętności i wiedzę dotyczącą obsługi komputera i innych kwalifikacji zawodowych, m.in. obsługi biura, kasy fiskalnej oraz obsługi rachunkowo-księgowej. Pomyślałam, że mogłyby one ułatwić mi znalezienie pracy. Osobie 50+ nie jest łatwo na obecnym rynku pracy.

- Jak wyglądał pani udział w projekcie?

Nauczyłam się obsługi podstawowych programów tj. Word, Excel, Office, obsługa poczty elektronicznej, obsługa programów księgowych. Skorzystałam z porad psychologa i doradcy zawodowego oraz coacha, co pozwoliło mi wzmocnić bardziej wiarę w siebie i podbudować pewność w poszukiwaniu pracy. Chcę znaleźć takie zajęcie, które dałoby mi satysfakcję, spełnienie, oraz wykorzystanie nabytych umiejętności. Galicyjskie Centrum Edukacji zapewniło mi współpracę z pośrednikiem pracy, który na bieżąco informuje mnie o aktualnych ofertach na krakowskim rynku pracy oraz jest pomocny przy bieżącym rozwiązywaniu problemów i wątpliwości związanych z kontaktami z pracodawcami. Pomógł mi stworzyć profesjonalne CV oraz list motywacyjny. Aktualnie jestem na stażu w Galicyjskim Centrum Edukacji na stanowisku pomoc administracyjna, gdzie na bieżąco mogę wykorzystywać umiejętności nabyte podczas kursów zawodowych.

- Czy i jak udział w projekcie pomógł pani zmienić sytuację zawodową?

Uważam, iż dostałam dużą szansę. Podjęcie stażu w GCE stworzyło mi możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Otrzymałam możliwość wykonywania różnorodnych zadań związanych z obsługą biura w jego różnych działach. Liczę i wierzę w to, że dzięki temu znajdę stałą pracę.

- Czy było warto?

Jak najbardziej. Udział w takim projekcie polecałabym osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji jak ja, ale i innym, którzy nie są przebojowi, mają różnorodne problemy i ogólnie mówiąc są w trudnej sytuacji życiowej.

Ponieważ nauki nigdy nie jest za dużo, to warto skorzystać z takiej możliwości, jeżeli tylko nadarza się taka okazja. Mam nadzieję, że po odbyciu stażu będę miała większe szanse na znalezienie pracy, czego sobie bardzo życzę. Jak na razie jestem bardzo zadowolona z odbywanego stażu w miłej i spokojnej atmosferze wśród kompetentnych i przyjaźnie nastawionych pracowników GCE oraz dużej pomocy z ich strony.

