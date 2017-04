Maryla Rodowicz: Zostałam sama

Ze łzami w oczach mówi o swojej samotności. Gwiazda wciąż cierpi po rozstaniu z mężem.

Minął już ponad rok odkąd Maryla Rodowicz (71) rozstała się z mężem Andrzejem Dużyńskim (62). Wszyscy, włącznie z samą gwiazdą, mieli nadzieję, że to tylko chwilowy kryzys, że para szybko do siebie wróci. Tak się jednak nie stało, a Rodowicz coraz częściej narzeka na samotność. Publicznie wyznaje, że nie ma do kogo wracać po ciężkim dniu.



Smutek i samotność

"Mieszkam sama. Praktycznie tylko z moją mamą, która jest leżąca od paru miesięcy. No i właściwie siedzę sama. Z kotami. To nie jest tak wesoło nie mieć do kogo wrócić. Nie jest to miłe", wyznała piosenkarka w ostatnim wywiadzie dla Nowa TV. Mówiąc to, miała łzy w oczach. Widać, że wciąż nie pogodziła się z trudną sytuacją, w jakiej się znalazła.



Gdy w marcu zeszłego roku mąż spakował walizki i wyprowadził się, Rodowicz wierzyła, że to tylko na chwilę. Dzisiaj nikt już raczej nie ma wątpliwości, że małżeństwo z 30-letnim stażem przejdzie do historii. Chociaż w ostatnich miesiącach dla pary zaświeciło światełko w tunelu. Gwiazda kilkakrotnie mówiła, że zaczęli z mężem utrzymywać kontakty. Do tej pory rozmawiali za pośrednictwem syna Jędrka.



"Ostatnio świętowaliśmy urodziny męża. Rozmawiamy ze sobą", wyznała Rodowicz SHOW kilka miesięcy temu. Wszyscy wtedy mieli nadzieję, że coś się zmieni w ich relacji, że małżonkowie dojdą w końcu do porozumienia. Niektórzy nawet odważyli się mówić na głos, że jest szansa, aby do siebie wrócili. Tak się jednak nie stało. Nikogo przecież nie można zmusić do miłości...



Sam ich syn Jędrek mówił w rozmowie z SHOW: "Wydaje mi się, że po prostu przestało między nimi iskrzyć". Mąż Maryli nie wrócił do niej, a ona sama musi zmierzyć się ze swoją samotnością.



Kocia miłość



Na szczęście może liczyć na swoich najbliższych. Gwiazda ma przecież troje dorosłych dzieci: Jana i Kasię (z małżeństwa z Krzysztofem Jasińskim) oraz Jędrka (z Andrzejem Dużyńskim). Najwięcej wsparcia dostaje właśnie od najmłodszego syna. To właśnie z nim poleciała ostatnio do Nowego Jorku. Jak sama mówi, chciała zapomnieć o kłopotach i oddać się samym przyjemnościom. Chodzili po sklepach, dobrych restauracjach, byli też na koncercie Stinga. Piosenkarka dostaje też mnóstwo dobrej energii od fanów i od zaprzyjaźnionych gwiazd, m.in. od Dody czy Kayah.



Zresztą Rodowicz, żeby zapomnieć o problemach, zatraca się w pracy. Nadal koncertuje, ale teraz większość czasu spędza w studiu nagraniowym, bo kończy pracę nad nową płytą. Gdy tylko artystka ma wolną chwilę, idzie pograć w tenisa - ten sport podbił jej serce. Poza tym aktywność fizyczna to endorfiny, czyli doskonały sposób na poprawę nastroju.



Mimo wszystko z samopoczuciem artystki bywa różnie. Oczywiście może liczyć na miłość bliskich, ale nikt nie zastąpi jej przecież ukochanego męża. Na razie nie ma mowy o rozwodzie - przynajmniej tak twierdzi Maryla. Nie wiadomo jednak, jak długo będzie trwała separacja małżonków. To mąż gwiazdy zdecydował o wyprowadzeniu się z domu i rozstaniu, więc może w tajemnicy przed Rodowicz szykuje papiery rozwodowe. Z pewnością i taki scenariusz piosenkarka bierze pod uwagę. Na razie jednak musi robić dobrą minę do złej gry.



Ostatni rok nie był dla niej łatwy. Rozstanie z mężem, choroba mamy (starsza pani złamała nogę, do tego doszły problemy z sercem) - to wszystko bardzo mocno przeżyła. Pewne ukojenie dają jej czworonożni przyjaciele. Niemal od zawsze jej dom jest pełen kotów. "Kiedy tylko jestem w domu, rozmawiam z moimi kotami. Z powodu pracy, częstych wyjazdów na koncerty, tego czasu jest mało. Jednak gdy wracam, zawsze czekają na mnie przy drzwiach, asystują przy wstawianiu kwiatów do wazonu, rozpakowywaniu bagaży", wyznała w jednym z wywiadów. "Kazimierz codziennie rano wita mnie i jemy wspólnie śniadanie. Leży sobie wygodnie na stole i towarzyszy mi, nawet kiedy na talerzu nie ma jego ulubionej szyneczki", dodała. To z pewnością nie zastąpi jednak domu pełnego najbliższych...

