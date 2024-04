Baleriny

W pierwszej kolejności wiosną 2024 warto zwrócić uwagę na obuwie. Na ulicach już dostrzegamy, że panie postawiły na balerinki, które świetnie komponują się w różnorodnych stylizacjach. Od klasycznych skórzanych balerin, aż po cekinowe. Będą pasowały do spodni, spódnic oraz sukienek, zarówno do pracy, na co dzień, jak i do kreacji wieczorowych. Ten paryski trend już pokochała Hailey Bieber!

Wygodne i uniwersalne buty, których nie może zabraknąć w twoim domu pexels.com

Spodnie bermudy

Warto w tym roku przypatrzeć się także spodniom. W garderobach pojawiły się bermudy, czyli szorty za kolano. W sklepach spotkamy je w różnych wersjach. Mogą być jeansowe, lniane, kolorowe, pstrokate, a nawet garniturowe, co sprawi, że wpasują się do wielu stylizacji. To świetny wybór na cieplejsze dni.

Frędzle

Wiosną do gry powróciły również frędzle! Świetnie skomponują z klasyczną lub bardziej rockową stylizacją. Całej kreacji nada szczypty szaleństwa. Robiąc zakupy, warto zwrócić uwagę na torebki, spódnice, kurtki oraz sukienki, które będą zawierać ten element.

Frędzle powracają na salony 123RF/PICSEL

Koszulka polo

Co ciekawe, wśród kobiet widać trend koszulek polo. Choć niektórym może wydawać się to dosyć niecodzienny element, to świetnie sprawdzi się, jako część luźnej lub bardziej poważnej stylizacji. Dobrze będzie się komponować z jeansami lub spodniami w kant. Warto wiosną poeksperymentować.

Nie może zabraknąć koszulki polo w twojej garderobie pexels.com

Spodnie z niskim stanem

Groszki

Wiosną możemy spodziewać się również odzieży w groszki, które nadadzą klasycznym ubraniu elegancji i kobiecości. To trend, który już noszą Paryżanki. W tym roku warto zwrócić uwagę na sukienki, spódnice oraz koszule w kropki. W takiej stylizacji nie zawieje nudą!

Sukienka w groszki będzie królować tej wiosny 123RF/PICSEL

