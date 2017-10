Makijaż niczym z płótna Moneta

Obrazy Picassa, Moneta czy Salvadora Dali to doskonałe źródło inspiracji, również dla makijażystów. W końcu sztuka posługiwania się pędzlem pozwala wyczarować cuda nie tylko na płótnie.

Zdjęcie Szminka na powiekach czy pomarańczowy cień do powiek na ustach? Czemu nie! /©123RF/PICSEL

"W makijażu można inspirować się wszystkim, co nas otacza. Mogą to być obrazy, artyści, jak również to, co widzimy każdego dnia na ulicach. Plama oleju na chodniku jest niezwykle piękna i inspirująca, te przenikające się kolory - warto dostrzec to piękno" - wyjaśnia makijażystka Louise Calvert.

Reklama

Makijażystka zwraca uwagę przede wszystkim na kompozycję kolorów. Gra cieni i barw, nietypowe łączenie kolorów - tego możemy uczyć się od największych mistrzów. Louise zachęca do przyglądania się ich dziełom właśnie w poszukiwaniu inspiracji, nietypowych pociągnięć pędzla, form graficznych - to, jak podkreśla, doskonały sposób na ucieczkę od najnowszych trendów, za którymi nie zawsze musimy podążać.

"Makijaż nie musi polegać jedynie na powielaniu obecnych trendów, nie musi być konwencjonalny. Nie zamykajmy się w ciasnych pudełkach i szablonach. W makijażu należy być tak ekspresyjnym jak tylko się chce. Dla mnie makijaż jest nie tylko formą sztuki, ale również formą wyrażania siebie" - podkreśla makijażystka marki Kat Von D.

Obok poszukiwania inspiracji w miejscach nietypowych, Louise Calvert zachęca również do nieszablonowego posługiwania się kosmetykami. Szminka na powiekach czy pomarańczowy cień do powiek na ustach? Czemu nie. "Warto pobudzać swoją kreatywność" - namawia.

"Myślę, że mamy w sobie tyle odwagi do takich eksperymentów. Niedawno w Wielkiej Brytanii przyszła do mnie 85-letnia kobieta bardzo ciekawie pomalowana z mocnymi, jaskrawym ustami. Na eksperymenty w makijażu mogą sobie pozwolić nie tylko osoby młode. Każdy ma prawo wyrażać siebie w taki sposób, jaki chce. Szczególnie w makijażu. Tu każdy może pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i ekstrawagancji, w końcu na koniec dnia i tak go zmywamy" - dodaje. (PAP Life)

autor: Monika Dzwonnik

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wygraj 20 000 złotych! INTERIA.PL